Juan del Val se enfada en 'La Roca' por Sheila Devil: "No sé si deberíamos hablar de una persona enferma"

Con 445.000 espectadores de media y 4,4% de share medio, 'La Roca' celebró en la tarde de ayer su segundo programa en la tarde de marzo. El magacín de actualidad vespertino de laSexta presentado por Nuria Roca vivió un tenso momento, precisamente, con el marido de la maestra de ceremonias como protagonista. Juan del Val se mostró muy crítico con toda la información vertida sobre Sheila Devil(como se hace llamar ahora Camilo Blanes, hijo del gran cantante Camilo Sesto) y se preguntó si realmente habría que dar este tipo de información en televisión al tratarse, según el contertulio y escritor, en "una persona enferma".

Juan del Val no se calló, como de costumbre, su opinión

Juan del Val expresó su desacuerdo con el tratamiento de ciertas informaciones en los medios de comunicación durante su intervención en el programa 'La Roca'. Aunque habló con cautela, no dudó en hacer una crítica hacia su propio espacio televisivo por dedicar tiempo a un tema que, según él, no debería ocupar minutos en pantalla. En la emisión del 9 de marzo, el programa trató la situación actual de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, quien atraviesa problemas de adicción y cuya madre, Lourdes Ornelas, estaría intentando inhabilitarla temporalmente. En medio de la conversación, la noticia incluyó una mención a Carmen Morales debido a una referencia de Sheila Devil a su madre, Rocío Dúrcal. En ese momento, Del Val dejó clara su postura al afirmar que no estaba seguro de que fuera apropiado hablar de alguien que enfrenta dificultades tan graves, cuestionando el papel de los medios en este tipo de cobertura.

El colaborador insistió en que, más allá del debate sobre la posible intervención en la vida de Sheila Devil, la verdadera cuestión era si los medios deberían tratar estos temas. "Efectivamente, no se le puede entrevistar para dar noticias y después estar hablando de una persona completamente enferma", manifestó. Con estas palabras, subrayó la contradicción que se produce cuando se da visibilidad a casos delicados sin considerar el impacto en las personas involucradas. Además, destacó la importancia de ponerse en el lugar de la familia de los afectados, señalando que este tipo de información puede generar un daño innecesario.