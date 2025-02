Melody salió vencedora el pasado sábado en el Benidorm Fest 2025, consiguiendo como premio además del micrófono de plata, el honor de representar a España en el próximo certamen de Eurovisión, que se celebrará en mayo en la ciudad suiza de Basilea. Su victoria inundó los platós de televisión durante la jornada dominical y muchos de los contertulios han dado su opinión sobre la reciente victoria de la sevillana, que no ha conseguido una unificar ni positiva ni negativamente todas las opiniones sobre su canción "Una Diva", que luchará en el certamen de música más importante del viejo continente por el ansiado micrófono de cristal que se le lleva resistiendo a nuestro país 55 años. Entre todas las opiniones, destacó la de Juan del Val, que no se ha mostrado muy entusiasmado por la propuesta de la sevillana.

No hay mucha ilusión por parte del escritor

Juan del Val se mostró escéptico respecto al entusiasmo generado en torno a la victoria de Melody en el Benidorm Fest. El escritor cuestionó que su caso pueda considerarse una "historia de superación", argumentando que simplemente intentó representar a España en Eurovisión en 2009 y, tras no conseguirlo, ahora ha logrado su objetivo. Pilar Vidal intentó matizar su postura resaltando la perseverancia de la cantante, pero del Val insistió en que no se debía exagerar. Berni Barrachina, con tono irónico, añadió que Melody también quedó segunda en "Tu cara me suena" tras Edurne, lo que provocó risas entre los colaboradores de "La Roca". Además, del Val comentó que, aunque no sigue de cerca la carrera de la artista, ha hablado con seguidores del Benidorm Fest que no estaban convencidos de su candidatura, dejando claro que no todos comparten el entusiasmo por su elección.

El debate en el programa continuó con Nuria Roca, quien aprovechó para lanzar una crítica al vestuario de Melody, pidiendo que se cambiara el "color faja" de su atuendo de cara a Eurovisión. Sara Ramos, por su parte, expresó su desacuerdo con los títulos de las canciones finalistas, mencionando "Diva" y "Zorra" como ejemplos de una falta de originalidad. Finalmente, Juan del Val cerró el tema con un pronóstico poco optimista sobre el futuro de España en Eurovisión 2025, señalando que, a pesar de las cualidades vocales y de baile de Melody, el resultado final será similar al de otras ediciones: "Quedaremos otra vez en el número 26", espetó finalmente el contertulio y escritor.