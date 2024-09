Laura Pausini confiesa en 'El Hormiguero' su mayor deseo en la música: "Me gustaría colaborar con..."

La aclamada cantante italiana Laura Pausini ha cerrado la semana de invitados de 'El Hormiguero' con una visita llena de humor, música y confidencias. Tras recibir en días anteriores a figuras como Johnny Depp, Ricardo Darín y Los Morancos, el programa de Antena 3 recibió a Pausini, quien fue presentada por Pablo Motos como "su gran amor". La cantante, que es amiga de la casa y habitual del programa, aprovechó la ocasión para hablar sobre sus próximos proyectos, su gira mundial y su relación especial con España.

El programa comenzó con un toque especial. Pablo Motos, en homenaje a su invitada, inició su introducción en italiano, creando un ambiente festivo y acogedor. Tras la pausa publicitaria, el presentador dio una calurosa bienvenida a Pausini, quien entró al plató con un look renovado: una peluca rubia, que rápidamente se convirtió en el tema de conversación. Entre risas, Pablo no dudó en preguntarle sobre su cambio de imagen, a lo que Pausini respondió de forma divertida: "Siendo yo tu amor platónico, me gustaría saber si te gusto con este look o no". Motos, siempre franco, contestó: "Después de mirarte un tiempo me gusta más morena, te lo tengo que confesar", provocando la carcajada de los espectadores. Sin embargo, el look rubio resultó ser una broma. Pausini, fiel a su estilo bromista, se quitó la peluca durante la entrevista, revelando que su cabello seguía siendo oscuro. "Sigo siendo morena, me queda mejor”, confesó la cantante entre risas.

En medio de la entrevista, la cantante habló de su nueva canción "Ciao", que se estrena esta misma noche tanto en italiano como en español. "La canción habla de cómo dejar ir a las personas que estaban a nuestro lado de manera pacífica", explicó Pausini. Además, comentó que su cambio de look temporal estaba inspirado en el tema: "Cuando quieres tener un cambio en tu vida, la gente se corta el pelo o cambia algo de ellos, así que yo también quise hacer algo distinto". Asimismo, Pausini aprovechó también para hablar de su gira mundial, que finalizará en Sicilia el 31 de diciembre. "Antes vengo a España, el 5 de diciembre estaré en Málaga y el 7 en Pamplona, donde será mi primera vez", mencionó emocionada. Pablo Motos le recomendó que, durante su visita a Pamplona, no dejara de probar los famosos pinchos de la ciudad.

Por otra parte, durante la entrevista, la cantante compartió algunas de las dificultades que ha enfrentado en su gira, como el episodio que vivió en México debido a los vértigos provocados por la altura. "Lo pasé muy mal, necesité oxígeno, pero ahora estoy bien. Creo que fue por cumplir 50 años", bromeó Pausini. Motos, a sus 59 años, le aseguró que agobiarse por la edad era innecesario y que "envejecer es lo mejor que hay". Otra anécdota divertida la protagonizó en Perú, donde una alpaca le dio un golpe en el estómago. "Me encantan las alpacas, pero me hicieron mucho daño”, recordó entre risas, antes de preguntar qué animal debería ver en España, a lo que Pablo Motos le recomendó el lince ibérico.

Pausini no dudó en hablar de su amor por la gastronomía española. "El jamón me encanta, y aunque soy italiana, prefiero el jamón español", confesó. También criticó la forma en que en España se suele preparar la carbonara, dejando claro que "no lleva nata" y que para hacer una auténtica carbonara italiana se necesita seguir ciertos secretos culinarios que ella misma compartió en la casa de su amigo, el cantante Pablo López. La cantante italiana también manifestó su interés en colaborar con artistas españoles, como C. Tangana. "He trabajado con un rapero famoso de Italia, Lazza, y a ambos nos gusta C. Tangana. Le he dicho que debemos hacer algo juntos con C. Tangana”.

En otro orden de cosas, Pausini también habló sobre la importancia de cuidar su voz y cómo su carrera le exige disciplina. "Mi voz necesita 8 horas de descanso para cantar bien", explicó. Aunque le encanta estar de gira, mencionó que lo más difícil es dormir en hoteles donde no puede oscurecer completamente la habitación. Además, reveló que sigue una estricta dieta para cuidar sus cuerdas vocales, aunque le resulta complicado porque le gusta mucho comer. Sobre su vida personal, la cantante mencionó que su hija la acompañó en algunos tramos de la gira y que, siempre que puede, la ayuda con los deberes escolares. "Me gustaba la escuela, pero más cuando terminé. Era mala en matemáticas, solo era buena en italiano y en las cosas artísticas”, dijo entre risas.

Al final de la entrevista, Pausini reiteró su profundo afecto por España y mencionó que cuando está en el país suele reunirse con amigos como Alejandro Sanz y Pablo López. Incluso compartió que en sus reuniones suelen invitar al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a quien considera el "mejor entrenador del mundo". Con una charla llena de humor, anécdotas y momentos entrañables, Laura Pausini dejó claro una vez más por qué es una de las artistas más queridas del panorama internacional.