'Los Morancos' hacen pasar a Pablo Motos su peor momento en 'El Hormiguero': "Me está dando un infarto"

Este miércoles, el popular dúo cómico andaluz, 'Los Morancos', formado por los hermanos Jorge y César Cadaval, ha sido el protagonista de 'El Hormiguero' de Antena 3. Tras las visitas de celebridades internacionales como Johnny Depp, Riccardo Scamarcio y el actor argentino Ricardo Darín, los hermanos sevillanos acudieron al programa para presentar su nueva obra teatral, "Bis a Bis", que se estrenará el 4 de octubre en el Teatro Capitol de Madrid.

El humor característico de 'Los Morancos' se hizo notar desde su entrada al plató, donde fueron recibidos entre aplausos por el público. Pablo Motos, el presentador del programa, les dio una cálida bienvenida: "Hoy han venido a divertirse a nuestro programa...". Los hermanos, en su habitual tono bromista, no dudaron en saludar al público presente, estrechando manos y provocando risas desde el primer momento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el pique humorístico entre los hermanos sobre sus categorías como invitados de 'El Hormiguero'. Mientras que César es considerado un invitado "Infinity", Jorge es "Platino". Este hecho desató una serie de bromas y comentarios entre ambos. "¿Cómo puede ser que él sea Infinity y yo no?", preguntaba Jorge con tono sarcástico, a lo que Pablo Motos respondió con una broma sobre las llamativas gafas verdes de Jorge: "¿Son de bucear o de ver?". Jorge, siguiendo el juego, respondió: "Son de verdina, os lo prometo", y César añadió: "¿Las compraste en Galicia?", generando carcajadas en el público.

El enfrentamiento cómico continuó cuando Jorge, aparentemente molesto, bromeó diciendo: "No tengo ganas de sentarme. Me ha cortado el rollo esto. Mi hermano me pica". César, riéndose, agregó: "Conozco perfectamente a mi hermano, sé que está cabreado de verdad", mientras hacía gestos burlones hacia él. A pesar de las risas y el buen ambiente, Jorge continuaba con la broma: "Mi hermano es Infinity, es oro... pero del que cagó el moro". César, sin perder la oportunidad, replicó: "Tú eres Platino y me trincas todo el p*****”, desatando nuevamente las risas en el plató.

Por otra parte, el tema de los 45 años de carrera de 'Los Morancos' no pasó desapercibido. César comentó: "Llevamos 45 años sobre los escenarios, y solo nos gana en tiempo Raphael, porque es invencible como maestro y artista". Con ese comentario, hicieron referencia a su larga trayectoria en el mundo del espectáculo y a su capacidad para reinventarse en cada etapa.

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue cuando Jorge y César crearon un ambiente tenso que puso a Pablo Motos en un aprieto. Jorge, aparentemente serio, expresó su molestia con el trato desigual entre su categoría y la de su hermano: "No es por mal rollo, pero no me ha sentado bien. Yo llego aquí con todo mi corazón y me encuentro con que mi hermano es más que yo". Motos, desconcertado, preguntó si Jorge estaba realmente enfadado. La tensión en el ambiente era palpable hasta que los hermanos revelaron que todo era una broma preparada de antemano con el equipo del programa. "Es broma, Pablo, todo esto es una broma", dijeron al unísono, dejando al presentador aliviado. "Me habéis hecho pasar un rato tenso. Sois tontos, casi me da un infarto", confesó Motos, mostrando su camisa empapada de sudor.

Además de las bromas y el buen humor, 'Los Morancos' aprovecharon su aparición en 'El Hormiguero' para hablar de su espectáculo "Bis a Bis", que estará en cartel desde el 4 de octubre hasta el 1 de junio. "Hemos estado antes en Barcelona, donde conseguimos más de 100 mil espectadores”, explicó César. Jorge, por su parte, añadió: "Es un espectáculo muy divertido, con muchos personajes conocidos y un final sorprendente". El programa continuó con más bromas, anécdotas y la entrega de regalos a César por ser un invitado Infinity, entre los cuales destacaba un reloj de la marca Tag Heuer grabado con su nombre. "Es un peluco muy bonito", comentó César, quien no dudó en bromear con su hermano: "Cada vez que lo vea, se lo restregaré en la cara".´

"Vamos a estar con Bis a Bis desde el 4 de octubre hasta que Dios o el público quiera. Las obras son los viernes, sábado y domingo", explicó Jorge Cadaval, entusiasmado por el regreso a los escenarios. Su hermano César, conocido por su estilo desenfadado, añadió: "El plan es comida, gym tonic y al teatro", arrancando carcajadas entre los presentes. Asimismo, durante la charla, Jorge no perdió la oportunidad de hacer gala de su costumbre de bromear sobre todo tipo de situaciones. Uno de los momentos más curiosos fue cuando explicó por qué su hermano lleva un canario a la gira. "Canta muy bien. También llevo el tensiómetro", comentó César entre risas. A esto añadió: "Yo ahora estoy perfecto, los médicos me dicen que estoy como un reloj".

En otro orden de cosas, los hermanos hablaron sobre su programa de televisión 'La Ruta Moranco', emitido los viernes en TVE, pero que mencionaron con total naturalidad en el programa de Antena 3. Jorge se mostró particularmente divertido al comentar la buena acogida del show y aprovechó para hacer una crítica cómica a la situación actual: "El covid nos ha cambiado y el cambio climático también. Todo ahora está mal", bromeaba. 'Los Morancos' también reflexionaron sobre sus 45 años de carrera, con su característico humor: "Carrera no, vamos andando Pablo", bromeó Jorge. Entre recuerdos de sus inicios, Jorge recordó cómo su padre solía manejar las contrataciones. "Nos buscó una gala de verano en Extremadura el día 15 de agosto y, aunque ya teníamos compromiso, acabamos trabajando varios días. Mi padre siempre decía que estábamos ocupados para darnos aires de éxito", recordó Jorge entre risas.

Finalmente, hablaron sobre la temática de 'Bis a Bis', un espectáculo en el que "los humoristas terminan en la cárcel". "Es porque ahora cualquier comentario o chiste puede sentar mal", explicó Jorge. Sin embargo, en la trama, figuras como el rey emérito o el alcalde de Madrid les ayudan a salir de prisión, prometiendo un show lleno de humor y actualidad. La visita de Los Morancos a 'El Hormiguero' fue un auténtico espectáculo lleno de humor, complicidad y buen ambiente. El programa culminó con un divertido reto en el que el público tuvo la oportunidad de participar activamente. Una de las espectadoras fue invitada a adivinar cuántos mejillones había en una lata, y para sorpresa de todos, acertó con precisión al decir que eran 16. Gracias a su respuesta correcta, se llevó un increíble premio: un coche Ford Puma. El momento generó risas y entusiasmo tanto en el público como en los propios presentadores, cerrando la emisión con un broche de oro lleno de humor y emoción.