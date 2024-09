Laura Pausini regresa al "Hormiguero" en el estreno de Johnny Deep

"El Hormiguero", uno de los buques insignia de Antena 3, cerrará su primer mes de emisión con una semana llena de invitados destacados, que incluye tanto a figuras internacionales como a nombres conocidos del mundo del espectáculo español. El espacio dirigido por Pablo Motosha revelado los nombres de los próximos invitados, que aportarán una gran variedad de contenidos relacionados con el cine, el teatro y la música.

Así será la semana en el programa de Antena 3

El lunes, "El Hormiguero" recibirá a Johnny Depp y Riccardo Scamarcio, quienes acudirán al programa para presentar la película "Modi, three days on the wing of madness". Depp, en su papel de director, y Scamarcio como protagonista, hablarán de esta película que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani. La cinta, que se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián, está basada en la obra de teatro de Dennis McIntyre. El martes será el turno del actor argentino Ricardo Darín, quien acudirá al programa para promocionar su obra de teatro "Escenas de la vida conyugal". Esta producción, que se presenta en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de septiembre, continuará en Barcelona del 2 al 20 de octubre en el Coliseum.

El miércoles, "El Hormiguero" recibirá a Los Morancos. El popular dúo cómico andaluz presentará su nuevo espectáculo teatral, "Bis a Bis", que se representará en el Teatro Capitol de Madrid a partir del 4 de octubre. Este montaje cómico, ambientado en una prisión y con tintes musicales, incluirá tanto personajes clásicos del dúo como figuras de actualidad. Para cerrar la semana, el jueves la cantante italiana Laura Pausini será la invitada principal. Pausini aprovechará su visita para presentar su nueva música y hablar de su gira mundial, que culminará el 31 de diciembre de 2024 en Italia. La cantante es una de las artistas internacionales más queridas por la audiencia del programa.