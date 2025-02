Mariano Rajoy carga en 'El Hormiguero' contra Sánchez y su Gobierno: "Que en estos siete años se hayan aprobado tres presupuestos es una broma"

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con una entrevista destacada. El programa de Antena 3, líder de audiencias en la franja del access prime time, ha recibido este jueves al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El político gallego ha acudido al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo libro, "Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy", una recopilación de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados durante su etapa al frente del Ejecutivo entre 2011 y 2018. El expresidente, conocido por su estilo sereno y directo, también aprovechó su visita para repasar su trayectoria política y analizar la actualidad nacional con su característico sentido del humor.

Nada más entrar al plató, Rajoy ha sido recibido con una ovación del público. "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Mariano Rajoy", ha anunciado Pablo Motos. Tras un afectuoso abrazo con el presentador, el exmandatario ha bromeado sobre el recibimiento: "Bueno, Pablo, nunca viene mal que haya gente que te quiera en el público y te reciba así". Durante la conversación, Rajoy ha hablado sobre su vida actual tras alejarse de la primera línea política. "Hay que ser positivo y yo tengo realmente una vida placentera en estos momentos", ha afirmado. Su rutina incluye caminatas matutinas de hasta ocho kilómetros, ejercicio de fuerza y su labor como registrador mercantil en Madrid. "Voy a trabajar, recibo a gente en mi oficina, asisto a conferencias… Llevo una vida razonable y estoy contento", ha añadido.

Sobre su labor actual, ha explicado en tono jocoso su función como registrador mercantil: "Garantizo la transparencia y la seguridad jurídica en el ámbito de las empresas. Si entro en tecnicismos no me entero ni yo", ha comentado entre risas. Uno de los temas centrales de la entrevista ha sido el acceso a la vivienda en España. Rajoy ha criticado la falta de medidas efectivas por parte del actual Gobierno: "Se habla mucho, pero nadie hace nada. Hay que dar más libertad al empresario y no regularlo tanto". En su opinión, la clave está en facilitar suelo para la construcción y reducir la burocracia. Cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre los ingresos de un presidente del Gobierno en comparación con su actual ocupación, Rajoy ha respondido con ironía: "Pablo, sí podías evitar esa pregunta como tu dices, no me la haga (ríe). De presidente se gana poco, la verdad".

En cuanto a su nuevo libro, Rajoy ha explicado que el Congreso de los Diputados impulsó la publicación de los discursos de todos los expresidentes. Sin embargo, considera que la recopilación debería haber incluido un prólogo contextualizando cada intervención y un epílogo personal. "Así hubiera hecho yo el libro", ha afirmado. Además, no ha ocultado su descontento con la tipografía elegida: "Es imposible leer eso tan pequeño. Ya me he quejado al Congreso, pero no me han hecho ni caso", ha comentó en tono divertido en el plató de Antena 3. Sobre el caso del Fiscal General del Estado, Mariano Rajoy ha sido tajante: "En cualquier país del mundo el Fiscal General del Estado no podría seguir siendo Fiscal General del Estado. Esto es un disparate y un pésimo mensaje a la población, que el que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y perseguir el delito esté en esta situación. No tiene ningún sentido se mire como se mire. Esto no es un tema ideológico, sino de democracia".

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista se ha producido cuando Pablo Motos ha leído una de las frases más célebres de Rajoy: "Cuanto mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí el suyo beneficio político". A lo que el expresidente ha replicado con humor: "Es importante que ese texto termine, como lo hacen, con la palabra 'aplausos', porque fueron muy merecidos". Sobre sus discursos parlamentarios, Rajoy ha asegurado que siempre se preparaba a fondo para los debates. "No se puede ir con las manos en los bolsillos. Hay que saber de qué se va a hablar, qué se va a decir y tener buenas razones para defender una posición". También ha opinado sobre el nivel actual del Parlamento: "Ahora los argumentos han sido sustituidos por el tuit o el titular. Un poquito de educación y urbanidad no vendría mal", ha lamentado.

Por otra parte, cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre sus enfrentamientos dialécticos con Pablo Iglesias, Rajoy ha reconocido que el líder de Podemos se preparaba bien los debates, aunque sus ideas estaban "a una distancia sideral" de las suyas. Respecto a la situación política actual, Rajoy se ha mostrado crítico con la falta de estabilidad y la relación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Sobre la dificultad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha afirmado: "Cuando un Gobierno no puede aprobar sus presupuestos, lo que tiene que hacer es disolver la Cámara y preguntarle a los ciudadanos si quieren que siga gobernando. Que en estos siete años se hayan aprobado tres presupuestos es una broma".

Al ser preguntado por el ascenso de Vox, el expresidente ha respondido que lo único que hacen es "poner tuits", y ha defendido que la clave para el centro-derecha es la búsqueda de la concordia y el respeto a las instituciones. Sobre su relación con Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que mantienen el contacto: "Nos llamamos de vez en cuando, pero muchas veces para hablar de otras cosas. Lo conozco desde hace muchos años y ha gobernado con sensatez en Galicia". Más allá de la política nacional, Rajoy ha mostrado su preocupación por la guerra en Ucrania y el papel de Europa en el conflicto. "Es fundamental que Europa tenga una política exterior y de defensa común. No podemos permitir que sean solo Putin y Trump quienes decidan el futuro de Ucrania sin contar con nadie más", ha advertido.

En un tono más distendido, ha recordado sus encuentros con líderes internacionales como Barack Obama y Donald Trump. "Obama me invitó a Estados Unidos después de vernos en el gimnasio en el funeral de Mandela. Me dijo que tenía que ir, y al poco tiempo fui", ha relatado. Cuando Pablo Motos ha bromeado sobre quién estaba en mejor forma física, Rajoy ha respondido sin dudar: "Yo, sin duda", provocando las risas del público. La entrevista ha finalizado con un comentario sobre su aversión a los viajes en avión, en contraposición a los que hace Pedro Sánchez en el Falcón, tras sufrir un accidente de helicóptero en 2005. "Prefiero el tren, aunque sería de agradecer que funcionaran mejor en cuanto a explicaciones y puntualidad", ha dicho entre risas.