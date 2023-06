Maribel Verdú desvela por qué Hollywood la eligió a ella para hacer de madre de Flash

'El Hormiguero' recibió en la noche del martes a la bella actriz Maribel Verdú, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, titulada 'The Flash' y cuyo estreno en cines está previsto para el 16 de junio. La intérprete madrileña encarna en esta producción internacional a la madre del superhéroe de DC. Comics.

Hasta el propio Stephen King ha dicho que se trata de uno de los mejores largometrajes de superhéroes, pero Verdú aseguró no conocer a Flash cuando la llamaron para hacer la película: "Desde entonces llevo un muñequito de él siempre conmigo, para recodármelo". Abrió el baúl de los recuerdos para rememorar que de pequeña "quería ser Superman"; ahora tiene superpoderes, aseguró en relación al filme, "el de dar a luz a superhéroes".

"¿Cómo te enteraste de que el director quería para ti este papel?", le preguntó Pablo Motos. "Cuando me llaman de fuera me hago pequeña y siempre digo que no", pero "esta vez hubo mucha conexión con los productores". Eso sí, la actriz se preguntó que por qué ella, una latina, de madre de Flash: "Quiero tus ojos", le respondió el director, Andy Muschietti.

En la versión original, Verdú usa algunas expresiones en español: "Yo creo que eso es una cosa inherente a uno, cuando te enfadas te sale tu lengua materna". Hay una escena en la película en la que la actriz canta "Pedro Navajas", escuchando el doblaje, la intérprete confiesa que "no sé si soy yo".

Maribel Verdú pasó a continuación a desvelar algunos detalles del rodaje en Hollywood como que no paran para comer, dónde hacen sus necesidades o cómo se desplazan de un escenario a otro, tan distantes.

Una de las tesis principales de la película es que Flash quiere viajar al pasado, entre otras cosas, para decirle a su madre que la quiere. En un ejercicio retrospectivo, Motos aseguró que le gustaría "volver al principio de cuando me enamoré de mi mujer"; Verdú "querría recuperar a mi hermana melliza". Preguntada por el superpoder que le gustaría tener, confesó que "volar y hablar 10 idiomas".