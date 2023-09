Mario Casas desvela en 'El Hormiguero' cómo dirigió a su hermano Óscar en las escenas íntimas

'El Hormiguero' recibió anoche al actor y director de cine Mario Casas y al actor Óscar Casas. Ambos hermanos estrenan en cines 'Mi soledad tiene alas', su nueva película en la que Mario debuta como director y que protagoniza su hermano Óscar. El largometraje, ambientado en los barrios de Barcelona donde el director pasó su infancia, presenta a un grupo de jóvenes que atraca joyerías.

"Hacia tiempo ya que quería dirigir y tenía claro que [el protagonista] tenía que ser él; me hace mucha ilusión", expresó el mayor de los dos en relación a su debut como director.

"Es una peli de jóvenes, de amistad, de familia y de amor... Y la gente sale tocada", abundó Mario Casas sobre el largometraje.

¿Se ve Óscar mejor actor que su hermano? "Hemos venido por caminos distintos. Yo lo he tenido a él como referente. Ni mejor ni peor", no se mojó el benjamín de los Casas. Mas su hermano mayor opina que "me ha pegao tres mil patadas en la peli".

¿Y cuál de los dos es más guapo? "Mario ya es boomer", comentó Pablo Motos bromeando. El protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' se defendió alegando que "yo soy joven, aún tengo 37 años, aunque es verdad que mi hermano me dice que ya me ve gestos de persona mayor".

¿Cómo es trabajar con tu hermano?

En el largometraje, el director hizo que Óscar Casas perdiese siete kilos y se rapase el pelo, ¿cómo lo llevó este? "Lo he pasado regular; cuando veía a la gente comer me entraban ganas de pegarles puñetazos", bromeó el actor.

Casas, Mario, se define como un director especialito ("Soy muy obsesivo"); confesó haber rodado muchas escenas únicas "porque quería la máxima naturalidad posible"; tampoco les dejaba que viesen sus escenas, ni que los actores tuvieses relaciones fuera del rodaje entre ellos: "Yo quería que hubiera magia y saltaba la chispa por todos lados".

Respecto a las escenas de relaciones íntimas, Motos les preguntó a los hermanos que como llevaron que Mario dirigiese a su hermano Óscar en estos momentos de pasión: "Yo estaba metido en un baño y les exigía, les pedía más... Fue intenso, muy intenso".