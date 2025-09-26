'MasterChef Celebrity 10' revivirá el 'Un dos tres' con Anabel Alonso y Bibiana Fernández

Los fogones más populares de la televisión volverán a encenderse una vez más el próximo lunes 29 de septiembre con la quinta gala de 'MasterChef Celebrity 10', que en esta ocasión y con ayuda de los invitados, recordará a otro mítico programa de la cadena, el inolvidable 'Un dos tres'. Tal y como ha adelantado RTVE a través de una nota de prensa, el reality culinario se subirá a la máquina del tiempo para retroceder unos años atrás en el pasado y convertirse en la versión gastronómica del concurso creado en 1972 por Narciso "Chicho" Ibáñez Serrador.

Anabel Alonso y Bibiana Fernández serán las presentadoras de esta divertida prueba, acompañadas por las inconfundibles Tacañonas, que en esta ocasión serán los modistas y diseñadores de moda Lorenzo Caprile, María Escoté y Eduardo Navarrete.

El jurado propondrá a los aspirantes un viaje por la cocina internacional. En parejas, dispondrán de 30 segundos para decir ingredientes específicos y típicos del país que les haya tocado. Luego, cocinarán individualmente un plato con todos los productos acertados.

Un toque de pasado

Asimismo, el yacimiento de Atapuerca será el escenario que acoja a los concursantes en la prueba de exteriores. Allí nuestros antepasados nos dejaron una herencia de valor incalculable: restos fósiles en forma de cráneos, herramientas o huesos que esconden secretos de más de un millón de años. Auténticos tesoros arqueológicos que permiten completar el puzzle de la evolución humana.

El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en 1997 y uno de los más destacados del mundo, les explicará la importancia del lugar donde se encuentran. Los equipos prepararán un menú contemporáneo elaborado exclusivamente con ingredientes que formaban parte de la dieta de nuestros ancestros prehistóricos. Cuatro elaboraciones que degustarán 80 investigadores, empleados y personalidades del yacimiento.

Por último, los delantales negros encontrarán bajo una Caja Misteriosa una gran variedad de conservas, tanto dulces como saladas. Los aspirantes elaborarán un plato con algunas de estas conservas y tres productos más del supermercado, pero solo uno de sus compañeros se encargará de hacer la compra.

Bea Negro, duelista de 'MasterChef 12+1', participará en este reto y se pondrá frente a los fogones. Además, el jurado invitará a Josie y Gonzalo Miró, tercer clasificado y aspirante de 'MasterChef Celebrity 5', respectivamente.