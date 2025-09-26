Sinclair y Nexstar cesan su boicot a Jimmy Kimmel y reanuda la emisión del programa en sus canales de ABC

La odisea de Jimmy Kimmel tras la cancelación de su programa parece estar llegando a su fin y, tras su vuelta este martes a la cadena estadounidense ABC (propiedad de Walt Disney Company) consiguiendo alcanzar los índices de audiencia más altos de la década, Sinclair y Nexstar han levantado su veto a 'Jimmy Kimmel Live!', que a partir de este viernes podrá verse en sus 38 y 32 canales de ABC afiliados, respectivamente.

Aunque Disney y ABC dieron marcha atrás en su decisión de suspender de forma indefinida el formato presentado por el conductor nacionalizado italiano por sus comentarios hacia el activista Charlie Kirk tras su asesinato, el grupo Sinclair Broadcast Group sustituyó el espacio por programación informativa, alegando que estaba discutiendo con ABC sobre la decisión de volver a emitirlo.

A través de un comunicado, el conglomerado considerado el mayor propietario de televisiones locales en Estados Unidos ha anunciado que pondrá fin a la suspensión del show de Jimmy Kimmel y este viernes por la noche emitirá la repetición del programa con el que el conductor regresó a la pantalla el pasado martes.

De esta forma, el espacio de entrevistas nocturnas volverá a estar presente en grandes ciudades del territorio estadounidense como Washington, DC y Seattle, así como en algunas docenas de otros mercados en todo el país.

"Si bien entendemos que no todos estarán de acuerdo con nuestras decisiones sobre la programación, es simplemente incoherente defender la libertad de expresión y al mismo tiempo exigir que los medios transmitan contenidos específicos", ha reconocido la corporación estadounidense.

Tras el anuncio de Sinclair, otro de los grupos que ha cambiado de opinión y reanuda este viernes el programa es Nexstar Media Group. En un comunicado emitido el miércoles 24 de septiembre, había asegurado que seguía "evaluando el estado de 'Jimmy Kimmel Live!" en sus estaciones de televisión locales afiliadas a ABC y que sería suspendido mientras tanto. Asimismo, informó que estaban manteniendo conversaciones con ejecutivos de Disney "con el objetivo de garantizar que el programa refleje y respete los diversos intereses de las comunidades a las que servimos".

Tras esas conversaciones, la propietaria de docenas de estaciones de ABC ha emitido este viernes otro comunicado con el cambio de idea, afirmando que "como emisora ​​local, mantiene su compromiso de proteger la Primera Enmienda, al tiempo que produce y transmite noticias locales y nacionales basadas en hechos e imparciales y, sobre todo, transmite contenido que beneficia a las comunidades" a las que sirven. "Nos diferenciamos de la televisión por cable, los servicios de streaming monolíticos y las cadenas nacionales por nuestro compromiso —y obligación— de ser guardianes de las ondas de radio públicas y de proteger y reflejar las sensibilidades específicas de nuestras comunidades", ha añadido.