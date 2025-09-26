Susanna Griso paraliza 'Espejo Público' para rendir homenaje a su realizador

Una de las claves para que un proyecto funcione, ya sea en el deporte, los negocios o la televisión, es contar con un grupo unido en el que todos sus componentes remen todos a una. En definitiva, que sea una familia. Y eso es lo que sucede en muchos programas de televisión en el que sus integrantes crean un vínculo especial, como se ha demostrado este viernes en 'Espejo Público'.

En un momento dado, Susanna Griso se ha dirigido al control de realización del formato que presenta cada mañana en Antena 3 para sorprender al que ha sido hasta ahora el encargado de dirigir y coordinar la emisión del programa, Eduardo Mesonero.

"Esto ha costado mucho hacerlo porque ahora entenderéis lo que supone en un programa como el mío, donde el realizador lo es todo, porque es el rey de la pista y quien controla los mandos de la nave. Y a esta persona le hemos tenido que sorprender, por lo cual no llevábamos este tema en escaleta y no sabe nada y ahora mismo está alucinando", ha relatado la conductora mientras caminaba hasta la sala ataviada con una camiseta con la cara de Mesonero.

Tras 35 años en la cadena y 12 en 'Espejo Público', este viernes ha sido el último programa del realizador, que pone fin a su trayectoria profesional y comienza su jubilación. "No es que se vaya a otro sitio, no es que nos lo haya fichado otra cadena, es que se jubila", ha matizado la maestra de ceremonias del programa.

Ante las preguntas de Susanna, el realizador admitía que se sentía "viejo", pero que estaba "bien" y "alegre". Después, le han homenajeado con un emotivo vídeo que ha desatado el aplauso de todo el equipo. Pero las sorpresas no habían acabado, y la presentadora le ha pedido que le acompañara al plató, donde le esperaban su esposa y su hija.

Mesonero se ha quedado sin palabras, de hecho admitía que él en plató no sabía hacer nada. En cuanto a sus planes de futuro, ha asegurado que tiene que "relajar la velocidad" y, tras ello, Susana le ha dedicado unas palabras de despedida: "Sabes que te vamos a echar mucho de menos".