Máximo Huerta no acepta el "perdón" de Karla Sofía Gascón tras su polémica: "Hay una intención de dar pena..."

La controversia en torno a Karla Sofía Gascón sigue generando debate en los medios de comunicación. Tras la reciente gala de los premios Oscar, la actriz española reaparecerá este lunes en la ceremonia de la Unión de Actores y Actrices, donde está nominada a Mejor Actriz Internacional por su papel en "Emilia Pérez". Sin embargo, su regreso al foco mediático no está exento de polémica, especialmente después del comunicado que publicó en una revista estadounidense.

En su escrito, dirigido a 'The Hollywood Reporter', Gascón abordó las críticas y la cancelación que ha enfrentado por unos antiguos tuits de 2020, considerados racistas y xenófobos. La actriz expresó su dolor ante los ataques recibidos y confesó haber llegado a contemplar "lo impensable". Su mensaje no solo incluyó disculpas, sino también una reflexión sobre el impacto que estas situaciones pueden tener en la salud mental de las personas. "Si yo, con toda mi fortaleza, he estado al límite, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir?", se preguntaba la intérprete, quien aseguró estar comprometida con aprender de sus errores.

Karla Sofía Gascón en los Oscar 2025 ABC

El matinal de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa' ha analizado el comunicado de la actriz, generando reacciones divididas entre sus colaboradores. Mientras que Cristina Cifuentes ha opinado que Gascón "ha asumido su responsabilidad", Máximo Huerta ha sido más crítico con sus palabras. "Hay una intención de dar pena", ha afirmado tajante Huerta, asegurando que el mensaje de la actriz respondía más a una necesidad que a una convicción genuina. El escritor y colaborador televisivo ha argumentado también que existen dos tipos de cambios de opinión: aquellos que se hacen por convicción y los que se hacen por necesidad, situando a Gascón en la segunda categoría. "En este país los cambios de opinión son lo más normal", ha señalado Huerta, destacando que la reacción de la actriz responde a una estrategia para intentar redimirse públicamente.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en 'TardeAR' Mediaset

El comentario de Máximo Huerta ha generado cierta complicidad con Ana Rosa Quintana, quien ha esbozado una sonrisa en el plató de Mediaset al escuchar sus palabras. Entre bromas, el periodista ha hecho referencia a su breve paso por el Ministerio de Cultura en 2018, antes de retomar un tono más serio para continuar su análisis. Más allá de la polémica, el caso de Karla Sofía Gascón ha reabierto el debate sobre la cancelación en redes sociales y sus consecuencias en la vida de los afectados. La actriz insiste en que seguirá luchando por los derechos de los colectivos vulnerables y en que su evolución personal no se detiene. "No me ato a ninguna bandera política, solo intento ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con la voluntad de aprender, escuchar y pedir perdón", concluyó en su carta. Mientras tanto, su participación en los premios de la Unión de Actores y Actrices será su primera gran aparición pública tras la polémica. Queda por ver cómo será recibida y si su discurso logra cambiar la percepción pública sobre su figura.