Susana Díaz, sobre su amistad con Cristina Cifuentes: "Una roja con una azulona"

Ayer, los concursantes de MasterChef Celebrity recibieron la visita de tres grandes amigos. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recibió a alguna de sus amigas más íntimas: Susana Díaz, Bárbara Arroyo e Isabel Rábago. A su llegada, la expresidenta de la Junta de Andalucía le comentó a Pepe Rodríguez, "te ha sorprendido, eh. Una roja con una azulona", bromeaba Díaz.

El chef confirmaba las sospechas de la invitada. "Cuando le decimos a la gente que somos muy amigas, se creen que es de la televisión, pero es de mucho antes", confesó. "Cristina le regaló a mi hijo el primer gorrito que se les pone de bebés", confesó. También Bárbara Arroyo e Isabel Rábago tuvieron palabras de reconocimiento hacia Cifuentes: "Está siempre pendiente de todo el mundo, cuando la conoces la quieres porque es excepcional".

Al finalizar la prueba, cada grupo de amigos tenía que averiguar a quién pertenecía el plato. A lo que Cifuentes, viendo el resultado de las votaciones exclamó: "¡Es que no me ha votado nadie, ni siquiera mis amigas!". A lo que Díaz no dudó en contestar entre risas: "No te he votado, pero ni hoy, ni nunca".