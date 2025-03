"Nunca he dicho a nadie lo que me pasó con mi marido": una mujer emociona a todos al desvelar su importante secreto en 'Y ahora Sonsoles'

Durante años, Mari Carmen, de 78 años, ha guardado un secreto que ni su familia conocía. La imagen que sus hijas y nietos tenían de su marido, Enrique, distaba mucho de la realidad. Ahora, en presencia de su nieto, ha decidido compartir la verdad sobre su matrimonio en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Mari Carmen y Enrique parecían una pareja normal, pero tras su unión se escondía una historia de engaños y dolor. "A partir de los dos años de casarnos empezó todo", ha confesado Mari Carmen a Sonsoles Ónega. Su esposo le fue infiel en varias ocasiones, y aunque sus hijas conocían esta faceta, lo que desconocían era hasta dónde llegó la traición. En su emotivo relato, Mari Carmen ha revelado que Enrique le consiguió un trabajocomo "señorita de compañía" sin su consentimiento. Esta situación, que la marcó profundamente, la mantuvo en silencio durante décadas. "Nunca le dije a nadie lo que me pasó", ha confesado visiblemente emocionada en el programa vespertino de Atresmedia.

A pesar de la humillación y las continuas infidelidades, Mari Carmen permaneció junto a Enrique hasta que descubrió que había tenido una hija con otra mujer. Este hecho fue el punto de inflexión que la llevó a divorciarse a los 70 años. Sin embargo, su generosidad no cesó: tras sufrir un ictus, Mari Carmen cuidó de su exmarido hasta el final de sus días, guardando silencio para proteger su imagen. Su historia se ha dado a conocer en la tarde de este jueves en 'Y ahora Sonsoles', donde Sonsoles Ónega ha presentado la entrevista como una exclusiva que ha conmovido al público y a los colaboradores. "Me da mucha pena", ha confesado la periodista al escuchar el testimonio de Mari Carmen.

'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Uno de los momentos más impactantes ha sido la reacción de su nieto, José María, presente en el programa. El joven ha quedado atónito al escuchar la verdad sobre su abuelo. "Le gustaban mucho las mujeres. No solo una, todas", ha relatado Mari Carmen, dejando claro el carácter de Enrique. Su vida pudo haber tomado otro rumbo si no hubiese encontrado ayuda en una persona inesperada. "El encargado del club, al verme, me buscó otro trabajo en una cafetería", ha explicado, recordando con gratitud a quien le tendió una mano en uno de los momentos más oscuros de su vida.

Finalmente, Sonsoles Ónega le ha preguntado si se arrepentía de haber perdonado a Enrique, a lo que Mari Carmen ha respondido con firmeza: "No me arrepiento". Su capacidad de perdón y fortaleza han impactado a la audiencia. Mari Carmen ha cerrado su relato en 'Y ahora Sonsoles' con un mensaje de alivio: "Todo ya ha pasado. Yo lo llevo bien". Su historia, llena de sufrimiento, amor y superación, ha dejado una huella imborrable y alguna que otra lágrima en quienes la han escuchado.