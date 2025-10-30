Miri, Jessica, Tony y Torres, frente a frente en la final más reñida de ‘Supervivientes All Stars’

Después de casi dos meses de convivencia, esfuerzo y resistencia en los Cayos Cochinos, 'Supervivientes All Stars 2' llega esta noche a su gran desenlace. Tras 55 días de aventura, Miri, Jessica, Tony y Torres se enfrentarán en una final cargada de emoción, pruebas extremas y reencuentros familiares que promete ser una de las más reñidas de la historia del formato.

La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez desde el plató y con Laura Madrueño en conexión en directo desde Honduras, arrancará a las 22:00 horas en Telecinco. En los primeros compases de la noche se producirá la última expulsión entre los tres nominados —Jessica, Tony y Torres—, mientras que Miri, ganadora del último juego de líder, esperará en la final con la inmunidad asegurada.

Una vez conocidos los tres finalistas, comenzarán los juegos clasificatorios, que pondrán a prueba su fuerza, agilidad y estrategia. En el primer reto, los concursantes deberán recuperar peces de madera en el mar y encajarlos en un puzle que les permitirá avanzar. Los dos más rápidos se clasificarán directamente para la siguiente fase, mientras que el último tendrá que jugarse su continuidad.

El segundo desafío será aún más exigente: los supervivientes tendrán que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl con un código secreto y escalar una pared sobre el agua para encender un pebetero. El vencedor de esta prueba obtendrá la inmunidad y asegurará su plaza en la votación final.

La emoción continuará con una última votación de la audiencia, que decidirá quién se queda a las puertas de la gloria y quiénes se convierten en los dos grandes finalistas. Después, una votación exprés en directo proclamará al ganador o ganadora de esta segunda edición.

Además, el programa ofrecerá los esperados reencuentros con los familiares: Miri vivirá un emotivo abrazo con su padre Edu, Torres se reencontrará con su novia Laura, Tony con su madre Pina y Jessica con su hermano Manuel. No faltará tampoco el clásico "momento del espejo", en el que los finalistas podrán ver por primera vez el cambio físico que ha dejado en ellos la experiencia.

En plató, todos los concursantes expulsados acompañarán a Jorge Javier junto a Montoya y Terelu Campos, para revivir los mejores momentos de la edición y celebrar el cierre de una temporada que ha mantenido la tensión, la emoción y la supervivencia en estado puro hasta el último minuto.