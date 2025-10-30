TVE cierra su votación para presentar las Campanadas 2025 con Gabriel Rufián, Silvia Charro o Fernando Alonso en "la pole"

La votación destinada a proponer a los candidatos ideales para presentar las próximas Campanadas de TVE tan solo ha durado dos días. El pasado martes 28 de octubre, el ente público decidió abrir una encuesta para preguntar a los españoles qué pareja les gustaría que tomara el relevo de David Broncano y Lalachus para despedir el último día del año desde la Puerta del Sol. Un sondeo que en un primer momento estaría abierto hasta el 28 de noviembre, pero que ha echado el cierre antes de tiempo: a partir de las 10:00 horas de este jueves, la web anunciaba que el proceso había finalizado.

Los nombres que encabezan la clasificación son de lo más dispares. Los más votados por el público han sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el activista Vito Quiles con 7.300 votos a favor y 1.100 en contra. Aunque lo más sorprendente es la segunda opción, formada por Simón Pérez y Silvia Charro, los economistas que tras hacerse virales con un vídeo en el que aparentemente aparecían bajo los efectos de las drogas, perdieron todo su prestigio y que recientemente volvieron al foco mediático tras el reportaje de 'Equipo de Investigación'. En total, contabilizan una puntuación de 4.800 votos.

Y a rebufo de los más votados aparecen desde el mundo del automovilismo Antonio Lobato y Fernando Alonso con 3.600 aprobaciones, seguidos de los investigados por corrupción Koldo García y José Luis Ábalos o la propuesta de José Bordalás Jiménez y Allan-Romeo Nyom, entrenador y jugador del Getafe C.F. que ha escalado hasta la quinta posición, haciendo las delicias de los amantes del balón.

Resultados de la votación de TVE para elegir pareja de presentadores para las Campanadas 2025 RTVE

En definitiva, una iniciativa que ha sacado a relucir la parte irónica de los telespectadores, pero que podría ser un buen comienzo para que la cadena pública decida a los próximos presentadores de las Campanadas 2025, pues en la lista también aparecen otros nombres que podrían cuadrar en la dirección del ente público.

Es el caso de Chenoa, actual presentadora de 'Operación Triunfo 2025' y que ya debutó como maestra de ceremonias en La 1 el pasado verano con 'Dog House'. De hecho, la cantante ha entrado al juego, asegurando que estaría encantada de presentar las Campanadas de la cadena pública junto a otro rostro del primer canal como Marc Giró.