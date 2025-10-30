'El 1%' volvió con una noche épica repartiendo el bote a una concursante que se quedó sola y acertó la pregunta "imposible"

La segunda temporada de 'El 1%' regresó este miércoles al prime time de Antena 3 por todo lo alto y no solo en términos de audiencias, donde anotó su máximo histórico con un 16% de share. Los invitados del primer programa fueron Nerea Rodríguez, Roberto Brasero y Daniel Grao, que asistieron expectantes al momento en el que una concursante logró acertar la pregunta que solo el 1% de la población había sido capaz de resolver.

La ganadora en cuestión fue Bea Madariaga, una ayudante de investigación en un laboratorio de neurociencia de Madrid, que tiró de épica desde la pregunta del 15% cuando se quedó sola ante el peligro, después de que los cinco jugadores que hasta ese momento habían superado los diferentes retos, cayeran expulsados.

Tras llegar a la última ronda, el presentador del programa le hizo la propuesta de plantarse y asegurarse 10.000 euros o, por el contrario, lanzarse al vacío e intentar responder a la pregunta más difícil para conseguir ganar el premio de 100.000 euros.

La concursante no se lo pensó dos veces y decidió rechazar la suculenta oferta, enfrentándose de esta forma a la prueba final. En este caso, debía encontrar la lógica y adivinar cuál era la continuación a la siguiente sucesión de letras: "UDDTTTCCCCCCCC".

Su forma de razonar sorprendió a propios y extraños, pues en un momento escribió la respuesta, que resultó ser la correcta. La solución era escribir seis "S" porque cada letra se correspondía a la inicial de los números del uno al cinco, repetidas según la cantidad que representaba cada cifra, siendo el seis el que faltaba.