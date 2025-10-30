RTVE redobla su apuesta musical y anuncia 'La Casa de la música' para impulsar el talento en La 1

RTVE sigue entretejiendo lazos con la música y este jueves, tras su participación en la nueva edición de BIME, el encuentro internacional de referencia para la industria musical en España y Latinoamérica, ha anunciado la producción de un nuevo programa musical que llegará en 2026 a La 1.

Así lo ha confirmado el director de TVE, Sergio Calderón, durante la charla 'De la pantalla al escenario: televisión y circuitos culturales', poniendo en valor el objetivo de impulsar la música y la cultura y que llevará el título de 'La Casa de la música'.

El formato ha sido pensado para contar con "actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocer trayectorias consagradas y escuchadas por todos". Asimismo, estará englobado dentro de una iniciativa transversal que irá acompañada de programas, series y documentales que expongan todo el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música.

En palabras de Calderón, la música será un "eje transversal" en la programación de la cadena pública. "Vivimos en un momento muy importante para RTVE, con nuestros mejores resultados en audiencias en casi quince años, y creemos que el lenguaje de la música es el vehículo perfecto para poder llegar a todos los públicos", ha añadido.

La idea de la Corporación es estrenar el programa en el primer trimestre del 2026, por lo que podría debutar después del Benidorm Fest, que se celebrará durante la semana del 9 de febrero del próximo año, concretamente del 10 al 14 de febrero.