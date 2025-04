Miriam revoluciona 'First Dates' al ritmo del himno del Barça

Líderes en liga con cuatro puntos de diferencia sobre el eterno rival, finalistas de la Copa del Rey a falta de disputarse el partido y esta noche se encuentran a 90 minutos de volver a unas semifinales de Champions tras seis temporadas, normal que los aficionados del FC Barcelona se sienta orgullosos de su equipo en esta temporada aunque Miriam fue un paso más allá en 'First Dates' y se presentó engalanada con la bufanda alrededor del cuello y entonó el himno culé para recibir a su cita en la cena de anoche, sorprendiendo a todos los presentes del reality de citas que lleva más de 9 años sorprendiendo a sus espectadores en el access prime time del segundo canal de Mediaset.

Muy pero que muy culé

Para Míriam, una barcelonesa apasionada del fútbol, el momento más inolvidable como culé fue, sin lugar a dudas, la histórica remontada del FC Barcelona frente al Paris Saint Germain. “Ese partido del 6-1 es un recuerdo imborrable”, expresó con emoción durante su participación en 'First Dates'. Al ser preguntada por Carlos Sobera sobre su jugador favorito, confesó que siente admiración por Lewandowski, aunque matizó que su verdadera pasión va más allá de los nombres propios: “Mi lema es juegue quién juegue. Soy del Barça, pero no quiero que juegue mi ídolo, quiero que el once titular lo haga perfecto y gane el partido”. Con ese espíritu, aceptó con entusiasmo la propuesta del presentador de recibir a su cita cantando el himno blaugrana. “Así le ponemos a prueba, a ver cómo reacciona…”, dijo con una sonrisa. Su cita, Cristina, también compartía el amor por el club, aunque la conexión personal no fue tan intensa.

Cristina, conocida como 'Cris del mini' por haber asistido al Miniestadi desde hace 17 años, no pudo ocultar su alegría al ver a Míriam cantar el himno del Barça en su llegada al restaurante. Se unió al ambiente con un pequeño espectáculo de equilibrio con el balón, reflejando la pasión compartida por el fútbol. Sin embargo, tras el primer entusiasmo, Míriam reconoció que no sintió atracción física: “He visto que llevaba un brazalete de mi equipo y que le gustaba el fútbol, por ahí, bien, pero físicamente, no me atraía”. En la cena hablaron casi exclusivamente del Barça, pero con el tiempo se dieron cuenta de que sus intereses y estilos de vida eran muy distintos. Míriam corre maratones, mientras que Cristina, operada de la cadera, está enfocada en su recuperación física. Al terminar, ambas concluyeron que solo las unía el amor por el Barça. “Solo nos une nuestro equipo”, afirmó Míriam con sinceridad.