"Me ha parecido desafortunado": Esther Palomera se enfada en directo con Ana Rosa Quintana por desvelar dónde vive

El matinal de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa', ha vivido este martes un momento de tensión entre su Ana Rosa Quintana, y la periodista Esther Palomera. El desencadenante ha sido un comentario de la presentadora del espacio en el que revelaba, de manera implícita, la zona en la que reside su colaboradora.

Durante la tertulia política del programa de Mediaset, los colaboradores debatían sobre la investigación de la Guardia Civil en torno a la posible financiación del alquiler del chalet en el que José Luis Ábalos residió con su expareja, Andrea de la Torre. Fue en ese contexto cuando Ana Rosa Quintana ha deslizado que la vivienda del exministro se encontraba en la misma zona donde vive Esther Palomera. "José Luis Ábalos se va con Andrea a un chalé... un chalé que está donde vives tú, Esther. Por esa zona", ha comentado la comunicadora madrileña. Palomera no ha tardado en mostrar su disconformidad con la observación de su compañera y, visiblemente molesta, ha respondido: "Hombre, Ana, si no te importa... En fin, en fin".

Ante la reacción de la periodista, Ana Rosa Quintana ha intentado restarle importancia a su comentario, aclarando que se refería a una zona amplia: "Bueno, es una zona de muchos chalés que está muy bien pegada a Madrid". Sin embargo, la aclaración no ha calmado a Esther Palomera, quien ha insistido en su malestar, exponiendo los riesgos que supone revelar datos personales en televisión: "El riesgo que últimamente tenemos los que tenemos la mínima exposición pública, como nos persiguen por la calle... casi que mejor no dar pistas porque como tenemos una panda de zumbados por la vida...". Ana Rosa Quintana ha intentado defenderse afirmando que la localidad en cuestión era extensa y que el comentario no comprometía la privacidad de su colaboradora: "Es muy grande ese pueblo". Pese a la explicación, Palomera ha mantenido su postura crítica, calificando el comentario de Ana Rosa Quintana como desafortunado: "Al final, me ha parecido desafortunado el comentario, Ana".

Esther Palomera en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

Por otra parte, el incidente ha evidenciado la preocupación de algunos periodistas y figuras públicas por su privacidad en un momento en el que las redes sociales y el acoso a personajes mediáticos han aumentado. Aunque Ana Rosa Quintana ha intentado minimizar el impacto de sus palabras, la incomodidad de Esther Palomera ha quedado patente durante el resto de la tertulia. Este episodio se suma a otros momentos de tensión en 'El programa de Ana Rosa', donde la presentadora ha protagonizado debates acalorados con sus colaboradores.