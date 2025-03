Estos son todos los ganadores de la historia de 'El Desafío'

'El Desafío', que nació en la sección de retos de Pilar Rubio en 'El Hormiguero', se ha consolidado como un formato independiente de gran éxito en Antena 3. Desde su estreno en 2021, ha contado con diversas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte, quienes han demostrado su capacidad para superar pruebas extremas. A lo largo de sus cinco temporadas, el concurso presentado por Roberto Leal ha coronado como ganadores a Kira Miró, Juan Betancourt, Ana Guerra y Pablo Castellano. En esta quinta edición, que se acerca a su final, los finalistas que se disputarán la victoria son Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Victoria de Marichalar y Susi Caramelo.

Cada semana, los concursantes se enfrentan a desafíos de gran dificultad que ponen a prueba su resistencia, habilidades físicas y mentales. En cada gala, el jurado formado por Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val es el encargado de valorar sus actuaciones y otorgar las puntuaciones. Además, el programa tiene un componente solidario, ya que el ganador de cada gala dona 6.000 euros a una causa benéfica, cifra que puede aumentar con la prueba de apnea, en la que los concursantes suman 500 euros por cada 30 segundos bajo el agua.

Por otra parte, el formato pregrabado no permite la intervención del público en la elección del ganador, a diferencia de otros programas de la cadena como 'La Voz' o 'Tu cara me suena'. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para su éxito, ya que ha mantenido una audiencia fiel y que edición tras edición va en aumento. La final de esta quinta temporada se celebrará este próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3. Los cuatro finalistas deberán enfrentarse a sus últimos y más exigentes retos para alzarse con la victoria y llevarse el gran premio: 30.000 euros y un Ford Mustang. Además del reconocimiento, el vencedor podrá realizar una donación significativa a una causa de su elección.

Audiencia consolidada y una sexta edición confirmada

Desde su estreno, 'El Desafío' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la noche de los viernes. En esta quinta temporada, ha logrado un promedio del 14,7% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores por gala, alcanzando picos de 3,7 millones de espectadores únicos. Estos datos reflejan un crecimiento respecto a la edición anterior y consolidan al programa como líder de su franja horaria. El éxito de esta entrega ha llevado a Antena 3 a confirmar una sexta edición del programa, lo que garantiza que los espectadores seguirán disfrutando de nuevos desafíos y emociones en el futuro.

Kira Miró gana "El Desafío" El Desafío

Juan Betancourt gana la segunda edición de El Desafío Antena 3

Así fueron los ganadores de las cuatro ediciones anteriores

A lo largo de sus cuatro temporadas, 'El Desafío' ha consagrado a ganadores que han demostrado habilidades sorprendentes más allá de su profesión. La primera edición tuvo como vencedora a Kira Miró, quien conquistó al jurado y al público con una vibrante actuación junto a Celtas Cortos. En la segunda temporada, Juan Betancourt se llevó el título tras una final llena de emoción, imponiéndose a Omar Montes con una actuación que combinó baile y destreza escénica.

Ana Guerra y Jorge Blanco, concursantes de 'El Desafío' Atresmedia

En la tercera edición, Ana Guerra sorprendió con una mezcla de ballet clásico y ritmos urbanos, demostrando su versatilidad artística. Finalmente, en la cuarta temporada, Pablo Castellano se coronó campeón tras una emocionante prueba de funambulismo en bicicleta. Su victoria por un solo punto sobre Adrián Lastra estuvo acompañada de un gesto solidario: repartir el premio entre sus compañeros para que todos pudieran hacer donaciones benéficas.