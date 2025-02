Paz Padilla y Pablo Motos viven la respuesta telefónica más surrealista de 'El Hormiguero': "Y mi madre es p***"

'El Hormiguero', el popular talk show de Antena 3, ha protagonizado una de las anécdotas más surrealistas de los últimos tiempos en su emisión de este miércoles por la noche. El programa, presentado por Pablo Motos y con la participación de las icónicas hormigas Trancas y Barrancas, ha recibido como invitada a Paz Padilla, quien ha acudido para hablar sobre su trayectoria profesional y su espectáculo "El humor de mi vida".

Durante la entrevista, la presentadora y humorista gaditana ha compartido detalles sobre aspectos profesionales y personales, incluyendo el fallecimiento de su hermano, Luis Padilla. Asimismo, la humorista gaditana ha reflexionado sobre el impacto de las nuevas tecnologías y el papel de las influencers en la sociedad. Sin embargo, el momento más comentado de la noche ha ocurrido durante la tradicional llamada telefónico en la que 'El Hormiguero' regala una tarjeta del banco OpenBank, en esta ocasión la tarjeta estaba valorada en 12.000 euros. En un primer intento, la conexión ha fallado, pero al segundo intento han logrado contactar con un espectador.

Paz Padilla en 'El Hormiguero' Atresmedia

Paz Padilla ha sido la encargada de realizar la clásica pregunta del concurso: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Pero antes de que pudiera formularla, el receptor de la llamada ha sorprendido a todos con una inesperada respuesta. Al descolgar el teléfono, el hombre simplemente dijo: "Claro, y mi madre es p*ta". La reacción de Padilla ha sido instantánea: se ha levantado de su asiento y ha exclamado entre risas: "¡Uy lo que ha dicho!". Mientras tanto, Pablo Motos y el resto del equipo han quedado atónitos ante la situación. La escena ha generado sorpresa en el plató y, rápidamente, se ha convirtido en un fenómeno en redes sociales, donde los espectadores han compartido su asombro y humor ante lo ocurrido.

A pesar de este gracioso y desconcertante momento, el programa de Atresmedia ha seguido adelante con la llamada y ha logrado contactar con otra participante, Noelia, quien sí respondió correctamente a la pregunta y se ha llevado los 12.000 euros. Emocionada, la afortunada ha exclamado: "No me lo creo. Habéis llamado a Andalucía, al Ejido (Almería). Me voy a ir de fiesta ahora mismo, qué bien me vienen esos 12.000 euros".