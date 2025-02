Paz Padilla carga en 'El Hormiguero' contra los políticos por la gestión de la DANA: "Ya no creo en ninguno..."

El plató de 'El Hormiguero' ha recibido este miércoles a Paz Padilla, una de las figuras más queridas de la televisión española. La actriz, humorista y presentadora ha acudido al programa de Antena 3 para hablar de su espectáculo teatral "El humor de mi vida", basado en su libro homónimo, en el que narra su experiencia personal enfrentando la pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal, a causa de un tumor cerebral. La gaditana también ha repasado su carrera, sus proyectos actuales y ha dejado momentos de humor y reflexión que han emocionado al público.

Desde el inicio del programa, Paz Padilla ha derrochado simpatía y complicidad con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas. Tras recibir una ovación del público y compartir un baile con el presentador de Atresmedia, la humorista ha bromeado sobre el esfuerzo físico que le supuso: "Qué estrés, Pablo. Me he acordado de mi madre, que siempre me decía que tuviera cuidado porque me iba a dar el exprés y me iba a poner mala", ha comentado entre risas. Durante la entrevista, la gaditana ha defendido el papel de las redes sociales en su vida profesional y en la industria del entretenimiento: "Yo soy partidaria de ellas. Gracias a mis redes sociales lleno teatros, vendo libros… Al final es mi escaparate". Además, ha querido poner en valor el trabajo de los creadores de contenido: "Eso de que los influencers no hacen nada es mentira. Mi hija lo es y trabaja muchísimo, se tira horas editando y grabando".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Paz Padilla ha hablado sobre su obra "El humor de mi vida", con la que ha logrado más de 200 representaciones y ha congregado a más de 300.000 espectadores. Se trata de una historia de amor y aceptación del duelo contada desde el humor. "La gente me da las gracias porque la obra les ayuda mucho. No es solo mi historia, sino la de muchas personas que han pasado por una pérdida. Si tú no estás en esa situación, en algún momento lo estarás. La vida es una cadena de duelos", ha explicado Paz. La andaluza también ha compartido su experiencia personal: "Cuando falleció mi hermano, me costó volver a hacer la obra. Pero comprendí que no es mía, sino del público que busca apoyo y comprensión". Al hablar sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido, Paz ha ofrecido su visión basada en su experiencia y en su formación en resiliencia: "Llorar hay que llorar, porque cicatriza. El duelo es aceptar y adaptarte a la nueva situación. También es clave hablar, contar tu historia, porque la palabra saca la angustia del cuerpo".

Por otra parte, el momento más impactante de la noche ha llegado cuando Paz ha contado cómo su familia honró la memoria de su hermano tras su fallecimiento: "Mi madre decía que si no bebías vino en un entierro, el tuyo estaba de camino. Así que cuando salimos del entierro de mi hermano, nos fuimos al bar y brindamos por su vida". Esta forma de afrontar el duelo ha sorprendido a Pablo Motos, quien ha comparado la anécdota con el funeral del actor Enrique San Francisco: "En su entierro dijeron que todos debíamos beber cerveza y lo entendimos como un gesto hacia él". Además de su espectáculo teatral, Paz Padilla ha anunciado en 'El Hormiguero' que próximamente gestionará junto a su hija y su cuñada el bar que tenía su hermano en Zahara de los Atunes: "Este año vamos a abrirlo en abril y Pablo, estás invitado", ha asegurado entre risas.

En otro momento de la entrevista, la presentadora ha hablado de su experiencia como voluntaria en la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Ha contado con tristeza la situación que vivió en Paiporta: "Yo cada vez que pienso en la DANA me entristezco muchísimo. Yo cuando volví de allí que regresé enferma porque no sabía que el fango traía bacterias... Yo eso no lo sabía, solo sabía que había que ayudar a la gente de allí como fuera y yo lo hacía dando comida a la gente. Yo llegué allí a Valencia el cuarto día y en Paiporta no había nadie dado ayuda. Vino gente de toda parte de España y viví momentos muy tristes y de mucha impotencia. No se podían llevar ayudar a muchos sitios por culpas del estado de las infraestructuras. Me encontré gente mayor que decía que llevaba comiendo tres días galletas porque no tenían nada, ni siquiera agua. Sentí mucha impotencia y mucha tristeza al ver a gente que había perdido a sus seres queridos. Estaba la gente desprotegida y así es como me siento hoy, desprotegida y con miedo. Después de la DANA no creo en políticos. Creo que hay algo que falla y es la vocación porque lo que allí sucedía era humanidad".

Para cerrar el programa, Pablo Motos ha invitado a la hija de Paz, Ana Ferrer Padilla, a sumarse a la conversación. Ana, influencer y empresaria, ha revelado cómo era tener a Paz como madre: "En la vida real es peor de lo que muestra. Mi novio siempre me dice: ‘¿Cómo has salido tan normal?’", ha bromeado. Finalmente, Paz ha logrado ganar la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero', llevándose un premio de 12.000 euros.