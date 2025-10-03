Pedro J. Ramírez revela en 'Horizonte' cómo ETA intentó asesinarle: "Si hubiera ido, mi vida se habría acabado"

El periodista Pedro J. Ramírez recordó en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez el intento de asesinato que sufrió por parte de ETA y cómo logró salvar su vida.

El testimonio de Pedro J. Ramírez sobre el atentado frustrado de ETA

Pedro J. Ramírez ha publicado sus memorias periodísticas y como promoción de este nuevo libro, el periodista español ha recorrido los distintos platós de televisión y estudios de radio. Ayer, fue turno de 'Horizonte', el magacín nocturno de actualidad política que presenta Iker Jiménez. Durante su entrevista en el programa, repasó uno de los momentos más duros de su trayectoria profesional, que estuvo a punto de costarle la vida. ETA planeó asesinarle en el año 1985 debido a su ejercicio como periodista incómodo, asegurando que su trabajo siempre ha tenido un precio. "Me han intentado matar de diversas maneras, en algún caso físicamente y en otro civilmente", espetaba el director de El Español, que aseguró como su no asistencia a un partido de baloncesto le salvó la vida.

"Si hubiera ido aquel día, no habrían nacido mis hijos, no habría fundado El Mundo… Mi vida se habría acabado allí mismo", explicó Pedro J. Ramírez en 'Horizonte', desvelando que el grupo terrorista vasco quiso ponerle granadas en el suelo de su coche. Una coincidencia salvó su vida y frustró el intento de asesinato por parte de ETA. Pedro J. Ramírez reflexionó sobre aquello en el programa que lidera Iker Jiménez. "¿Por qué era yo enemigo del pueblo vasco? Porque lo decía la organización", espetó el periodista que afirmó también que un compañero de colegio formaba parte activa del comando en esos años duros del terrorismo en nuestro país.