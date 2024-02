Penélope Cruz cuenta en 'El Hormiguero' cómo fue rodar con Adam Driver: "Lo teníamos difícil"

'El Hormiguero' comenzó la semana con la visita de la actriz española más internacional: Penélope Cruz. La intérprete madrileña presentó su nueva película, titulada 'Ferrari', que llega a los cines el próximo viernes 9 de febrero. Se trata del biopic, dirigido por Michael Mann, sobre la vida del gigante de la automoción Enzo Ferrari.

"Son unos meses en la vida de Laura y Enzo Ferrari. Ella tuvo una vida muy triste, pero creo que merece la pena contar su historia. Es mucho más que una película de carreras; habla de la familia, de la pérdida...", explicó Penélope Cruz sobre el largometraje que protagoniza.

Y abundó sobre su personaje: "Como había muy poca documentación sobre ella, yo llegué un mes antes a Módena para hablar con gente que la conociera bien. No me gustaba lo que recibía, porque me llegaba una falta de compasión, de empatía hacia ella. Ella tenía una mente muy obsesionada con el detalle; fue una de los primeros inversores en la compañía. Enzo siempre se sintió en deuda y le dio un pequeño lugar. Todos los de la compañía trataban de convencer a Enzo para que se la quitara de encima; y en uno de esos días el despidió a 50 personas porque pedían el despido de su mujer. Fue de las pocas cosas buenas que hizo por ella".

"Michael y yo nos picamos con que la historia de esta mujer fuese desenterrada, teníamos una necesidad por darle voz a una mujer que representa a tantas mujeres en esa época, y no sólo en esa época, sino a día de hoy", comentó la intérprete madrileña al hilo de Laura Ferrari.

¿Por qué se puso unos zapatos ortopédicos? "Me vino una manera de caminar muy concreta, y coincidió con un sueño que había tenido Michael (estábamos en la misma frecuencia). Lo de los zapatos ayudó mucho a colocarme en un sitio. Lo de los zapatos es importante en el personaje porque cambia la forma de moverte, de caminar. Muchas veces me he puesto zapatos talla y medio más pequeños o muy grandes", aseveró Penélope Cruz.

"Nunca me he puesto el mismo perfume para interpretar dos personajes", resumió la actriz.

"Si eres actor siempre estás observando a otras personas, haces un estudio constante del comportamiento humano, que es un pozo sin fondo. Esta parte de mi profesión me enamora, porque siempre te sientes un estudiante", prosiguió la intérprete madrileña explicando sus métodos para prepararse.

Adam Driver interpreta a Enzo Ferrari: "Lo teníamos difícil porque tenemos un sentido del humor parecido pero había escenas tan duras que había días que nos dábamos los buenos días y nada más. Hay días que no te miras a la cara, pero te miras desde el personaje. Cachondeo poco", confesó esta.

"De una escena hicimos 45 tomas y acabamos llorando. Pero prefiero un director exigente a los que te dicen 'todo bien' todo el tiempo, esos me dan miedo", añadió Penélope Cruz.

¿Es autocrítica? "Me doy mucha caña. No soy un buen público. Sufro mucho. Nunca soy objetiva. Siempre hay cosas que pienso que tenía que haber sido diferente".

El médico en la vida real de Enzo y Laura les dejó cartas de amor: "Eso a mí me hizo entender mucho esa relación y lo que sentía el uno por el otro. Me ayudó mucho, igual que poder rodar en el cementerio, en el lugar real, que estás invadiendo el terreno sagrado de una familia".

Lo primero que le preguntó al director cuando le llamó para el papel es si tenía que conducir un Ferrari: "Tengo un trauma fuerte porque a mi hermana Mónica la atropelló un coche delante de mí cuando tenía 7 años. Quedó inconsciente. Ahora tengo una difícil relación con la velocidad"

Penélope ha hecho más de 60 películas: "Todo empezó con el BetaMax: salía del cole y me iba directa al videoclub; si una película me gustaba la veía 20 veces seguida. Ahí descubrí a muchos de los autores que me han inspirado. Una de las veces que fui a Madrid me colé a ver 'Átame', mentí sobre la edad que tenía, busqué a una agente; al final ese año empezamos a ir a casting y a decirnos que sí".

¿Qué es lo más loco que ha aprendido la intérprete como tal? "Aprender a galopar en camello. Me acabó gustando porque le cogí el tranquillo de tanto entrenarlo".

¿Y de todos los famosos que conoce, quién ha impresionado más a Penélope Cruz? "Fui a Calcuta con 20 años a trabajar a la casa de la Madre Teresa. La veía allí. Yo encontré bebés tirados en la acera. Ese viaje me cambió la vida, y conocerla a ella".