Pique entre los coaches de "La Voz" para cerrar sus equipos

Antena 3 sigue buscando la mejor voz de España con la ayuda de los coaches del programa de la noche de los viernes en Atresmedia, que volvió a ser el espacio más visto del prime time con 14,6%, catapultándolo como el programa más visto de esta temporada. Con Malú con el equipo cerrado, fue turno de Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López de cerrar sus equipos y ver que 56 participantes lucharán por alzarse como número 1 de la edición. Una noche llena de nervios y piques por conquistar a los intérpretes seleccionados, en otra gala más llena de emoción en "La Voz".

Una noche llena de emoción

Luis Fonsi no quiso meterse en problemas y cerró el equipo a las primeras de cambio. El cantante puertorriqueño se hizo con las dos adquisiciones que le faltaban, acuñando a dos voces femeninas, Irina y Karla Ferri, siendo esta última incorporación muy especial para la participante, que anhelaba poder estar en el equipo de Luis Fonsi, que ya lo tiene todo preparado para la próxima ronda.

Quien se puso manos a las obras fue Pablo López, que necesitaba cuatro voces para completar su equipo y, como un equipo de baja tabla en la posición liguera, cogió el talonario y empezó a fichar como si del mismísimo mercado invernal se tratase. El malagueño eligió a cuatro voces, completando su equipo antes que Antonio Orozco, arrebatándole algún pretendiente que otro al barcelonés. Finalmente, al equipo de Pablo López se unen Jessica, Paula González, Fede Fend y Danel Arteaga.

Y por último, pero no menos importante, Antonio Orozco necesitaba tres voces y con mucho sufrimiento logró cerrar su equipo de 14 participantes. Santiago no tuvo dudas y accedió a participar en el equipo de Antonio, aunque la negociación con Iva fue un poco más complicada, debido a que estaba muy solicitada entre los coaches de "La Voz". También se unió a su equipo Patricia, quien se metió tanto en su interpretación que no se dio cuenta de que encandiló a Orozco, que la quería como fuera en su equipo.

Con las audiciones a ciegas finiquitas y equipos completados; la semana que viene, turno de los enfrentamientos, con los coaches acompañados de sus asesores: Mika, Rosario, Prince Royce y Dani Fernández. Estos ayudarán a tomar ya decisiones bastante complejas, ya que llegamos a un punto crucial dentro de uno de los certámenes musicales de la televisión más importantes de nuestro país. Esto es "La Voz".