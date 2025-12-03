Crespo, décimo expulsado de 'Operación Triunfo', tiene claro quien será el ganador de 'OT 2025'

La cruz de la gala 11 de 'OT 2025' fue para mi tocayo y paisano Javier Crespo Crespillo, quien se convirtió en el décimo expulsado de 'Operación Triunfo', tras solo recibir el 45% de los votos del público. En respuesta a LA RAZÓN, Javier Crespo Crespillo explicó tras su salida de Operación Triunfo que aún no sabe en qué invertirá los 3.000 euros que ganó como favorito de la semana en la Gala 5, "seguramente en cosas normales, cotidianas", mientras que sobre su futuro artístico aseguró que su idea es combinar producción y canto, como ya hizo en la gala 11 con 'Columbia', tema al que pudo darle su propio sello: "tengo mucho que aprender en las dos facetas, pero quiero unir todo lo que sé para que las canciones sean increíbles".

Además, al ser preguntado sobre quién podría ganar el concurso, señaló como favoritas a Olivia y Cristina por sus últimas galas, aunque también confesó que le haría ilusión que triunfase Guillo, al que define como "un artista muy completo" por su capacidad para unir baile y canto.

El balance más personal de Crespo tras ser expulsado de 'OT 2025'

Tras su salida de 'Operación Triunfo', el artista aseguró sentirse orgulloso de su paso por la academia, donde vivió "dos meses y medio intensos e inolvidables" en los que logró ser él mismo pese a estar expuesto las 24 horas, algo que, según reconoce, pudo emocionar a figuras como Noemí Galera y Chenoa; sobre su experiencia previa en 'La Voz', explicó que aplicó muchos de los consejos de Antonio Orozco, especialmente el de mantenerse auténtico; también se mostró agradecido por el apoyo del público, confesando que apenas ha tenido tiempo de asimilar gestos como aparecer en Times Square, y destacó que su mayor reto en el programa fue no perder su esencia actuación tras actuación; sobre la semana de nominación junto a Guillo, subrayó el fuerte vínculo de amistad que se reforzó en esos días, mientras que de cara al futuro se mostró abierto a colaborar con cualquiera de sus compañeros, defendió que le habría gustado llegar a la final para interpretar una balada y mostrar un registro más íntimo de su voz, y reconoció que, aunque apenas ha tenido tiempo de asimilarlo, echa de menos a todos los seis finalistas porque la convivencia con ellos marcó profundamente su experiencia.