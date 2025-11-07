Primer pase de micros de 'OT 2025' Gala 8: emoción, evolución y muchas ganas de superarse

Con la Gala 8 a la vuelta de la esquina, los triunfitos se han subido al escenario para ensayar por primera vez los temas que defenderán el próximo lunes. Tras la expulsión de Laura Muñoz en la pasada gala, la tensión se nota en el ambiente, especialmente para Cristina y María Cruz, nominadas esta semana.

Así fue el primer pase de micros de la Gala 8 de 'OT 2025'

El primer pase de micros de 'OT 2025' Gala 8 ha estado lleno de emociones, nervios y momentos destacados. Cristina conmovió al equipo con su interpretación de 'Garganta con arena', tanto que Noemí Galera reconoció haber estado a punto de llorar; los profesores le aconsejaron controlar el vibrato, aunque el pase resultó convincente. María Cruz, por su parte, impresionó con su evolución vocal en 'Envidia', desprendiendo poder y garra, aunque La Dani cree que aún puede alcanzar la excelencia. Claudia Arenas, afónica, tuvo un pase discreto, pero los profesores confían en que cuando se recupere brillará. En el caso de Guille Toledano, 'Como Camarón' supone un reto mayúsculo: todavía necesita encontrar el equilibrio entre fuerza y control, aunque va en buena dirección. Téyou mostró una voz correcta en 'Baby, I Love Your Way', pero debe ganar seguridad escénica para transmitir más.

Por otro lado, Crespo dejó buena actitud con 'Me has invitado a bailar', pese a que debe afinar mejor para redondear su actuación. La pareja formada por Olivia y Tinho conquistó a los profesores con 'Cheek to Cheek', hasta el punto de que Noemí la consideró la actuación estrella de la gala. También destacaron Lucía Casani y Guillo Rist, que con “Sexo en la playa” mostraron gran conexión y química, aunque Lucía necesita ajustar afinación y nasalización. Finalmente, la actuación grupal de 'Que nada nos pare (lo más importante)' fue la más floja del pase, con risas y despistes que llevaron a Noemí a recordarles la importancia de concentrarse, ya que el jurado podría penalizarles. En conjunto, un pase de micros con margen de mejora, pero que deja claro el compromiso y la evolución de los concursantes rumbo a la Gala 8.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes de la Gala 8 de 'OT 2025'