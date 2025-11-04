Canciones de la Gala 8 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 8 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Laura Muñoz, María Cruz y Cristina son las nuevas concursantes en la cuerda floja y han elegido a respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes de la Gala 8 de 'OT 2025'

Canción grupal: 'Que nada nos pare' de Elyella y La La Love you

María Cruz: 'Envidia' de Nathy Peluso

Cristina: 'Garganta con Arena' de Cacho Castaña

Claudia Arenas: 'Kiss Me' de Sixpence None The Richer

Guille Toledano: 'Como Camarón' de Estopa

Téyou: 'Baby, I love yout way' de Peter Frampton

Crespo: 'Me has invitado a bailar' de Dani Fernández

Tinho y Olivia: 'Cheek to cheek' de Lady Gaga y Tony Bennett

Guillo Rist y Lucia Casani: 'Sexo en la playa' de Alizzz y Amaia Romero

Así fue la Gala 7 de 'OT 2025'

La séptima gala del talent show de Amazon Prime Video y Gestmusic dejó grandes actuaciones, momentos decisivos y el anuncio de los conciertos de ‘OT 2025’ en Madrid, Barcelona y Valencia. Laura Muñoz dijó adiós de la Academia de 'OT' tras no recibir el suficiente apoyo del público. La joven de Pamplona tan solo obtuvo un 33% de los votos y la salvación recaló sobre Olivia, que además conquistó al jurado tras interpretar 'Superestrella' de Aitana Ocaña (una de las canciones de moda en nuestro país), cruzando la pasarela y librándose de la nominación. Al igual que la madrileña, Claudia Arenas también cruzo la pasarela, en este caso como favorita, siendo la séptima concursante de esta edición de 'OT' en conseguir esta condición y sumando sus primeros 3.000 € cortesía del banco ING para su cuenta personal y su futuro dentro del panorama musical. En cuanto a las nominaciones, Tinho, Guille Toledano, Cristina y María Cruz sembraron dudas con sus actuaciones y el jurado decidió dejarlos en el alambre durante el final de la Gala 7 de 'OT 2025'. Los profesores salvaron a Guille Toledano y el resto de concursantes pusieron en un duro aprieto a la favorita Claudia, que tuvo que desempatar (con la lágrimas incluidas) entre Tinho y Cristina, decantándose por el gallego. Por lo tanto, la semana que viene habrá duelo entre Cristina y María Cruz, que completa una mala semana tras una actuación bastante floja en el día de ayer, que puede provocar su salida de 'OT 2025'.

Además, Madrid, Barcelona y Valencia serán los escenarios escogidos por la producción del concurso para que los concursantes de 'OT 2025' realicen los conciertos y firmas de CD's de la edición. En cuanto a los conciertos, tendrán lugar en el mes de julio y las entradas ya están a la venta. El 03/07/2026 tendrá lugar el primero de todos en el Movistar Arena de Madrid. Una semana después, el 10/07/2026, los "triunfitos" viajarán a Barcelona para cantar en el Palau Sant Jordi y culminarán (por el momento) la gira en Valencia, el 18/07/2026, el majestuoso y nuevoRoig Arena. En cuanto a los discos (que al igual que los conciertos ya se pueden comprar) no habrá que esperar tanto ya que el próximo sábado 15 de noviembre tendrán lugar la firma por los propios concursantes de 'OT 2025' en Olímpico Arena de Badalona, el pabellón 12 de Ifema Madrid y L'Alqueria del Basket en Valencia.