Un profesor denuncia amenazas de los padres de un alumno: "Vendrá mi marido y..."

El caso de Julio Ricciardiello, un profesor de primaria en Torrelavega, Cantabria, ha sacado a la luz una preocupante situación que afecta al ámbito educativo en España: las amenazas y agresiones contra los docentes. Julio, que lleva 17 años ejerciendo su profesión con vocación, se ha visto envuelto en una pesadilla que comenzó cuando decidió denunciar el comportamiento inadecuado de uno de sus alumnos, lo que derivó en amenazas de muerte por parte de los padres del menor.

Todo comenzó como una situación aparentemente habitual en el día a día de un colegio. Julio comunicó a la dirección del centro que un alumno le había faltado al respeto y lo había insultado. La directora del colegio tomó la decisión de hablar con los padres del niño para intentar solucionar el problema. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue sorprendente y alarmante. En lugar de asumir su responsabilidad o corregir el comportamiento de su hijo, los padres del menor se convirtieron en los principales protagonistas de una serie de amenazas dirigidas al profesor.

El padre del alumno, en un estado de ira, gritó: "¿Dónde está Julio? Que a este hijo de p*** le voy a matar". No fue una advertencia aislada. La madre, lejos de calmar la situación, también se unió a las intimidaciones: "No te metas con mi hijo o vendrá mi marido y te mandará al cementerio". Estos ataques verbales solo fueron el comienzo de una escalada de violencia que tuvo como objetivo amedrentar al docente. La situación empeoró cuando el padre del menor confesó haber pasado tiempo en prisión, buscando infundir más temor en Julio. "Acabo de salir de la cárcel. Si vuelves a decirle algo a mi hijo, me arruino la vida aunque vuelva a la cárcel 20 años", declaró el hombre en tono amenazante. Ante estos hechos, el profesor decidió poner el asunto en manos de la Policía, lo que llevó a un juez a dictar una orden de alejamiento contra los padres, además de imponerles una multa y el pago de una indemnización a Julio.

Un profesor denuncia amenazas de los padres de un alumno en 'Espejo Público' Atresmedia

Sin embargo, las amenazas no cesaron. La madre del alumno llegó a decir al personal del colegio que era preferible que Julio no regresara y añadió: "Cuando le vea, le voy a pinchar", insinuando una posible agresión con arma blanca. Tras este episodio, el profesor solicitó una baja laboral debido al estrés generado por la situación. El problema que enfrenta Julio no se limita a las amenazas en persona. En su intervención en 'Espejo Público', el docente ha explicado que, además de recibir insultos y agresiones físicas, ha sido acosado también a través de las redes sociales por otros familiares del alumno. Julio señala que este acoso podría estar relacionado con su labor como concejal en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde denunció la okupación de un inmueble por parte de una familia, la misma cuyo hijo es alumno en el colegio donde trabaja.

Por otra parte, lo más alarmante para Julio es que en Cantabria, a diferencia de otras comunidades autónomas, los profesores no están considerados como autoridad, lo que impide que las penas por estos delitos sean más severas. Mientras en otras regiones las agresiones a docentes pueden acarrear penas de hasta cuatro años de prisión, en Cantabria los profesores no cuentan con esta protección legal adicional. Julio ha expresado su temor de que las amenazas no terminen, ya que, según él, los padres del alumno son "delincuentes habituales". A pesar de la orden de alejamiento impuesta por el juez, la situación no ha mejorado y la presencia de estos padres en el colegio ha requerido, en más de una ocasión, la intervención de la Policía.