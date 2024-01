¿Por qué Bad Gyal afirmó en 'El Hormiguero' que su música le debe algo a los porros?

'El Hormiguero' recibió anoche, por primera vez, a la cantante catalana Bad Gyal. Se trata de una de las sensaciones internacionales de la música urbana, que publica su nuevo disco de estudio titulado "La Joia". Además, la artista habló de la gira que la va a llevar por toda España con citas ya agotadas, incluso antes del lanzamiento de este nuevo trabajo.

A las 12 de la noche, hora de Miami, y 6 de la mañana, hora de España, sale a la venta el primer álbum de la artista, "La Joia": "Elegí este nombre, la joya, porque me gustó mucho el concepto de un diamante que hay que sacar de una mina y pulirlo para que se vuelva bonito; es un poco el proceso que he vivido en mi carrera, todos esos procesos que hay que ir puliendo para sacar resultado", explicó elocuento Alba Farelo i Solé.

¿Cuánto tiempo le ha dedicado a este disco? "Como dos años. Lo más largo fue cerrar los featurings. Los temas del disco están bastante enlazados, y eso me llevó bastante tiempo. Ha valido la pena, estoy contenta con el resultado", contó Bad Gyal.

"Me siento alegre porque ha sido un proceso largo y duro, y siento que viene la etapa de disfrutar", pronosticó la cantante de trap a continuación. Su primer single es "Perdió este culo": "Esta canción nunca se había escuchado tan fuerte".

Empieza gira en febrero y ya está casi todo vendido, ¿cómo hace para llegar en forma? "Me siento mejor cuando no como ciertos alimentos: el pan y el queso me los quito. Voy mucho al gimnasio, trato de estar fit, porque toda la musculatura tiene que estar fuerte para aguantar el tour", contó esta.

¿Cómo es bailar con tacones? "Hubo un concierto el año pasado que casi me caigo. Me hice daño en la rodilla pero me mantuve", confesó Bad Gyal. ¿Y qué hay de su fobia a las cucarachas? "Estaba duchándome en una casa de veraneo y de repente noté algo en mi ombligo. Me puse a gritar y mis amigas pensaban que me había pasado algo, y ya gritamos todas a la vez. No me hizo ninguna gracia en el concierto de Murcia volverme a encontrar con ese insecto", aseguró la artista barcelonesa.

Volviendo de la Fashion Week de París no le dejaron embarcar en el avión: "Me llaman por megafonía y me preguntan en el mostrador si estoy bien. Entonces me dicen que me tengo que esperar para ver si cuando todos los pasajeros embarquen puedo entrar. Resultaba que alguien de mi equipo había dicho que estaba borracha, aunque fue un malentendido".

Hablando de vicios, ¿ha dejado de fumar Alba? "En ocasiones muy puntales cuando me apetece. Y ya no es para nada como era antes", se sinceró. "Puede ser que mi música le deba algo a los porros", asintió. Ahora prefiere "estar lúcida y vivir las cosas al 100%".

Antes de tener pasta, y siendo ya famosa, Bad Gyal trabajaba en una panadería: "Me daba vergüenza que me vieran con el gorrito por la cristalera. Yo estaba atendiendo. Agradezco todos los trabajos que tuve antes de dedicarme a la música, aunque era mala en todos (fui camarera, teleoperadora, canguro...); eso no era para mí, ¿no ves lo diva que soy?", se confesó la catalana.

¿Qué características debe tener un hombre para la artista? "Que tenga iniciativa y que se muestre tal y como es, sin caretas que oculten sus inseguridades. Y que cocine".