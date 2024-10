¿Qué ha pasado con el restaurante BrasasYmás de 'Pesadilla en la cocina'?

El último programa de 'Pesadilla en la Cocina' ha enfrentado a Alberto Chicote con uno de los casos más difíciles de su carrera televisiva. El chef se trasladó al polígono industrial de Granollers, en Barcelona, donde se encuentra BrasasYmás, un restaurante cuyo estado lo convertía en un reto titánico para el famoso cocinero de laSexta y su equipo.

BrasasYmás, que lleva más de cuatro años funcionando, principalmente sirviendo a camioneros y trabajadores de la zona, se encontraba en una situación de crisis absoluta. La limpieza brillaba por su ausencia, las deudas se acumulaban y el ambiente de trabajo estaba marcado por el caos. La primera inspección de Chicote ya daba una idea de lo que se avecinaba: cucarachas en la cocina, grasa incrustada en todas las superficies y comida en estado de putrefacción. El chef no pudo contener las arcadas al inspeccionar el frigorífico y ver el deplorable estado de los alimentos. "¿Tú dices que eres cocinero? Tú no eres cocinero, tú eres un terrorista", exclamó, visiblemente afectado por el mal estado del lugar.

Por otra parte, el propietario, José Redón, parecía haber perdido el control de su propio restaurante. Tanto empleados como clientes eran testigos de un ambiente tóxico, con enfrentamientos constantes entre el personal. Simo, cuñado del dueño y parte del equipo, protagonizó varias escenas de tensión que dejaron a Chicote y a los comensales atónitos. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando dos camareros, Simo y Aida, llegaron a las manos en plena jornada, lo que obligó a Chicote a intervenir: "¡Eh, quietos!", gritó, separando a los empleados mientras los clientes, horrorizados, abandonaban el local.

Además de los problemas de higiene y conducta, la comida en BrasasYmás era descrita como "de hospital" por los propios trabajadores. Chicote se vio obligado a reformar completamente el menú y a intentar cambiar la actitud del propietario, cuya actitud negativa y desorganizada parecía estar hundiendo el negocio. Uno de los pasos clave fue el cambio de nombre del restaurante, que pasó a llamarse Casa Redón, en un intento por darle un nuevo aire y una identidad más cercana a su propietario. A pesar de los esfuerzos titánicos de Chicote y su equipo, el futuro de Casa Redón no parece haber sido tan positivo como se esperaba. Aunque el local se mantuvo abierto por un tiempo tras la grabación del programa, las publicaciones en redes sociales sugieren que el restaurante no logró mantenerse a flote. La última actualización de su perfil de Facebook data de julio de 2023, y no hay rastro del nuevo nombre, Casa Redón, ni en redes ni en Google, lo que indica que el establecimiento podría haber cerrado definitivamente.

Sin duda alguna, el caso de BrasasYmás será recordado como uno de los más complicados en la historia de 'Pesadilla en la Cocina'. A pesar de los esfuerzos de Alberto Chicote, el caos y la falta de gestión efectiva parecieron ser demasiado grandes para salvar un negocio que, desde hacía tiempo, caminaba hacia el desastre sin freno alguno.