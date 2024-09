Rafa Nadal aclara su futuro en 'El Hormiguero': "No puedo vivir pensando diariamente en la retirada"

Tras una larga espera, 'El Hormiguero' ha vuelto a las pantallas de Antena 3 para su decimonovena temporada. Con Pablo Motos al frente y las hormigas Trancas y Barrancas como acompañantes inseparables, el programa ha prometido grandes novedades para este nuevo curso, incluyendo nuevos colaboradores, secciones inéditas, premios especiales y una lista de invitados de primer nivel. Para arrancar esta temporada con fuerza, el programa contó con un invitado de lujo que no dejó indiferente a nadie: Rafael Nadal, el tenista español más laureado de todos los tiempos.

El tenista, ganador de 22 títulos de Grand Slam, dos medallas olímpicas y cinco Copas Davis, llegó al plató para compartir sus experiencias más recientes, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue uno de los portadores de la antorcha olímpica. “Fue un momento de orgullo y de satisfacción, de reconocimiento de París por todo lo que he dado. Estuve muy emocionado, pero cuando ya me dieron la antorcha fui consciente de que era algo que no se iba a poder repetir”, relató Nadal sobre su experiencia.

Nadal, quien ya había visitado 'El Hormiguero' en el pasado, se mostró, como siempre, humilde y cercano. Durante la entrevista, Motos no dudó en bromear con la altura del tenista y le agradeció su presencia como padrino del programa: “Somos supersticiosos y necesitábamos que fuera alguien importante quien inaugurase esta gran temporada, la número diecinueve para nosotros”. A lo largo de la conversación, Nadal aclaró que, aunque su comportamiento en la pista pueda parecer muy meticuloso, fuera de ella no sigue ningún tipo de supersticiones. “La gente cree que tengo muchas supersticiones por lo que hago en la pista, pero fuera de las pistas, en la vida normal no suelo tener ninguna”, comentó.

El tenista también habló sobre su reciente decisión de renunciar al US Open, una noticia que tomó a muchos por sorpresa. “Ha sido algo muy sencillo, porque estoy en otro momento de mi vida en el que tengo muchos problemas físicos. Me marqué como meta las olimpiadas y tras esto analicé todo lo que iba a hacer después, aunque era una decisión que tenía tomada de manera privada desde hace tiempo”, explicó Nadal, quien se ha visto obligado a replantear sus prioridades deportivas debido a las lesiones. Otro de los temas destacados fue el apoyo que Nadal ha recibido a lo largo de su carrera, especialmente en Francia: “Los primeros años en París fueron complicados, pero después cambió la cosa y allí me apoyan mucho. Cuando me aplauden, muchas veces de los nervios no sé qué hacer”, confesó.

Nadal también se refirió a Carlos Alcaraz, una de las jóvenes promesas del tenis español, y aseguró que no ve como un problema las comparaciones entre ambos: “Creo que él está haciendo su camino y es una coincidencia agradable de que tras mi gran carrera ahora tengamos a alguien como Carlos. Es difícil que en un país tras un gran tenista salga al poco tiempo otro igual”.

El programa también abordó la vida personal de Nadal y su rol como padre, algo que ha cambiado drásticamente su perspectiva. “A mi hijo siempre le digo que su padre ha conseguido una patata, cero, porque desde que él ha llegado a la vida no he conseguido ganar nada además de estar lesionado”, bromeó Nadal, quien también habló de su nuevo proyecto empresarial en el mundo de la hostelería. Por otra parte, sobre la posibilidad de su retiro, Nadal fue claro: “Yo no puedo vivir pensando diariamente en la retirada. Me he dado un margen y me he dado la opción de disfrutar del tenis tras un año de parón. Cuando tenga la decisión clara os lo contaré, pero no me lo preguntéis porque voy a acabar creyéndome que me tengo que retirar ya”.

Para cerrar la entrevista, Pablo Motos le agradeció su forma de ser y le deseo lo mejor para el futuro: "Rafa estamos todos deseando lo mismo, que vuelvas lo mejor posible y que nos hagas disfrutar como años atrás. Eres el mejor". Rafa por su parte agradeció las palabras del presentador y tuvo tiempo de tener un bonito gesto con una joven del público, demostrando una vez más más lo grande que es como deportista, pero sobre todo como persona.

Sin duda alguna, el programa no solo brilló con la entrevista a Nadal, sino que también sorprendió con el estreno de una película parodia titulada "Sólo asesinatos en El Hormiguero", protagonizada por figuras internacionales como Will Smith, Penélope Cruz y Sofía Vergara, entre otros. Además, se anunció un reto impactante: Plex se enterrará vivo durante 24 horas en el plató. Con estos ingredientes y muchos más que se irán desvelando a lo largo de esta semana, 'El Hormiguero' prometió seguir siendo uno de los programas más importante y entretenidos de la televisión un año más.