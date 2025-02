¿Cuánto cuesta un viaje al espacio como el de Jesús Calleja?

Jesús Calleja ha cumplido su sueño. Hoy, el presentador se ha convertido en el tercer español en viajar la espacio y el primero en la historia en ir como turista. El leonés se ha embarcado en la misión más importante de su vida y, tras meses de preparación, ha realizado un viaje al espacio a bordo del cohete New Sherpad de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos.

En total, el viaje ha durado 11 minutos y los seis pasajeros de la nave han podido vivir la experiencia de la microgravedad, contemplando la Tierra desde el espacio. Durante el trayecto, han cruzado la línea de Kármán, el límite que separa la atmósfera terrestre del espacio, ascendiendo a más de 100 kilómetros de altitud.

Un viaje no apto para todos los bolsillos

Aunque la compañía no ha desvelado el precio de este viaje, ya que el dinero varía en función de los clientes y las circunstancias del vuelo, según la web "Spaceflight Now" el billete cuesta unos 475.000 euros por persona aproximadamente. Por tanto, realizar este viaje espacial de 11 minutos solo está al alcance de unos pocos privilegiados y es un capricho no apto para todos los bolsillos.

Entrenamiento de Jesús Calleja y los demás astronautas que van a viajar en la próxima misión de Blue Origin

Jesús Calleja ha sido uno de los pocos afortunados que ha podido disfrutar de una vista privilegia de la Tierra desde el espacio. En total, tan solo 47 personas se han embarcado en esta nave de Blue Origin desde que creó la compañía. El presentador, al aterrizar, no ha podido evitar emocionarse ante las cámaras tras lo vivido en esos once minutos. Entre lágrimas, Calleja ha confesado que "ha sido mi sueño desde pequeño": "Lo siento, me emociono, ha sido muy especial".