Así fue la emoción de la madre de Jesús Calleja al descubrir que la misión espacial de su hijo ha sido un éxito

Lo había soñado desde que era pequeño y ayer por fin vio cumplido su sueño. Jesús Calleja al que hemos visto en las aventuras más arriesgadas, e inimaginables, se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio, tras Pedro Duque y Miguel López Alegría. El de León ha estado diez minutos en un viaje espacial a bordo de la nave New Sephard de la compañía Blue Origin.

Junto a otras cinco personas, Calleja ha podido ver la curvatura de la Tierra desde la negrura y percibir claramente dónde termina la atmósfera. Y aunque todo salió a la perfección, pasó lo suyo cuando caía en picado. "Me es difícil explicar. Es increíble, maravilloso. La atmósfera es una línea muy pequeña... era mi sueño", eran sus primeras palabras ya en la Tierra. "Pagaría lo que fuera por revivir la experiencia", confesaba.

María, su madre, reconocía que su hijo había hecho exactamente "los mismos gestos que los míos. Sin vernos los dos nos hemos agarrado la cabeza de la misma manera". Además aseguraba que "no volveré nunca a estar tan preocupado como lo he estado hoy", reconocía. "Lo he pasado mal", confesaba.

No será el último reto que se plantee el aventurero seguro.