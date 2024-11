Risto Mejide señala a Tamara Falcó tras esta decisión en "Got Talent"

Risto Mejide va a dejar un hueco importante dentro de "Got Talent" cuando su salida se haga efectiva tras la grabación de futuras ediciones, pero se va a marchar matando y siendo protagonista del espectáculo, papel que siempre le ha gustado interpretar y en el que se mueve como pez en el agua. Este sábado nueva polémica con una de sus decisiones más comentadas en los últimos programas del talent show de Mediaset, que tiene como víctima colateral a Tamara Falcó, quien compagina su labor como colaboradora de "El Hormiguero" con la de ser jurado en el concurso de Telecinco.

Una idea muy fea por parte de Risto

Durante la emisión de la primera semifinal, Kimberly volvió a ser tema de conversación en concurso de la cadena de la carretera de Fuencarral. Ella dejó asombrados, para mal, durante las audiciones, tras interpretar a base de eructos los éxitos más notables de Taylor Swift. Contra todo pronóstico, Risto Mejide le otorgó el pase de oro ante la estupefacción de sus compañeros de tribunal (la propia Tamara Falcó, Florentino Fernández y Paula Echevarría), que declinaron de forma absoluta que Kimberly siguiera adelante en el talent show de Mediaset. Cuando la protagonista apareció de nuevo en el escenario, Risto Mejide se alzó para desvelar el motivo por el cual había decidido otorgar el pase de oro a ese "talento" en concreto, siendo una pulla directa para la marquesa de Griñón.

"Tengo que decir algo a mis compañeros y a la dirección de este programa antes de comenzar estas semifinales", inició el jurado, marcando el tono de su intervención. Mejide admitió que su decisión de otorgar el pase de oro en las audiciones estuvo motivada por una intención incorrecta: "Lo hice con una intención mala, para incomodar a Tamara Falcó". Reflexionando sobre sus acciones, añadió: "Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación que utilicé, de alguna manera, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función". En un acto de rectificación, ofreció devolver el pase de oro y que fuera otorgado a alguien que realmente lo mereciera.

La respuesta de Tamara Falcó no se hizo esperar. "Ya dije que quien tiene boca se equivoca, y yo me he equivocado contigo", expresó, demostrando su aprecio por el gesto de Risto. El momento culminó con un emotivo abrazo entre ambos, cerrando las tensiones que habían marcado las audiciones. Queda por ver si la producción acepta su petición y, de ser así, quién ocupará el lugar de Kimberly en las semifinales.