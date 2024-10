¡Risto Mejide abandona Got Talent!

Cuando llevas haciendo algo toda tu trayectoria, es muy probable que acabes odiándolo con todas tus fuerzas. Es el caso de Risto Mejide que ha admitido que está "cansado de juzgar" teniendo los días contados en "Got Talent". El publicista atendió a los medios el pasado jueves para presentar su próximo proyecto en Mediaset, "Demos: el gran sondeo", que arranca este próximo miércoles 23 de octubre y que se proyectará en el Prime Time de Telecinco. En dicha rueda de prensa, Risto soltó la bomba de su salida, aunque no sería inmediata.

¡Hasta nunca lo de juzgar!

"Yo como jurado de talent shows tengo los días contados; ya no me apetece seguir. De hecho, el año que viene creo que va a ser el último", ha comunicado Risto Mejide en una entrevista realizada en La Vanguardia sobre su futuro en "Got Talent". Dicha salida no se produciría esta misma semana, ya que la décima edición está ya grabada y se está emitiendo en estos momentos en Telecinco en pleno Prime Time de los sábados. El adiós del publicista será para la próxima edición, en la que ha asegurado que será la última, al estar ya "un poco cansado de juzgar a la gente", una de las características más reconocibles, junto a sus lentes, de su trayectoria en la televisión española. "Es una decisión que he tomado ya. He firmado para la próxima edición de Got Talent, pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó", afirma el propio Risto Mejide.

El publicista asumirá en solitario la conducción de un nuevo programa que debutará la próxima semana, sumándose a su rol actual como presentador de "Todo es mentira", espacio que lidera en Cuatro. Tras casi dos décadas de trayectoria, ha expresado su confianza en esta nueva dirección profesional: "Después de 18 años, me siento capacitado para hacer este tipo de formatos y quiero enfocar mi carrera en esa dirección", afirmó, destacando además que se siente "más cómodo con estos formatos que como jurado", ha sentenciado el publicista, sorprendiendo a todos con su decisión de abandonar el barco de juzgar.