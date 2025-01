Ramoncín revela como Antonio Flores se enganchó a la heroína: "La regalaban"

El próximo 30 de mayo de 2025 se cumplirán 30 años del fallecimiento de Antonio González Flores, hijo de la gran Lola Flores y hermano de Rosario y Lolita, cuya última entrevista en laSexta sigue acaparando todos los platós de televisión. El desgarrador momento en el que habla de la muerte de su madre y de su hermano, prácticamente seguidas, fue un shock muy difícil de digerir para la primogénita de La Faraona. Antonio, quien dejará el mundo con apenas 33 años por culpa de las drogas, fue uno de los grandes amigos que tuvo el cantante español Ramoncín, que en la tarde de ayer explicó en "Más Vale Tarde", el magacín vespertino de actualidad que se emite también laSexta conducido por Cristina Pardo e Iñaki López, una dura confesión sobre la adicción del hijo de Lola Flores a la heroína y como inició su autodestrucción.

La regalaban a la salida de la discoteca

Ramoncín explicó con muchos detalles el día que el cantante se enganchó a la heroína y no tuvo reparó en contarlo, reflejando como estaba la situación en las calles de nuestro país durante esos años. "Yo sé el día que Antonio se enganchó a la heroína y quiero contar esto porque es una cosa que se puede contar", empezaba así el rockero madrileño su intervención.

"Todo ocurrió en un Festival que se realizó en una discoteca en la ciudad de Barcelona y allí fuimos todos ya que era un evento muy importante en un lugar muy conocido para recaudar dinero para la colza, Cuando salíamos los propios camellos que vendían hachís y marihuana, regalaban la heroína. Esto fue aproximadamente en 1983, durante esos años en España la heroína la regalaban en nuestro país en las puertas de las discotecas y clubes para enganchar a la gente. En ese festival, además de Antonio, hubo algún cantante más que se enganchó a esa droga pero no voy a decir los nombres", espetaba Ramoncín, que su relación cercana a la familia Flores gracias a las amistad con Antonio le permitió tener el beneplácito de La Faraona. "Antonio estaba navegando entre aguas, porque la gente del rock no lo quería demasiado pero eso sí, era un chaval estupendo, con talento cojonudo y muy buena gente. Y un día Lola me llamó en Nochebuena para que fuera a pasarla con la familia para darme las gracias por una entrevista que tuve con el director general de Impuestos y Tributos de aquella época" comentaba finalmente el cantante español, que dejaba helados a los compañeros de "Más Vale Tarde" al desvelar con la facilidad con la gente podía acceder a las drogas durante los años 80 en nuestro país.