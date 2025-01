El personaje que creó Malú para enfrentarse a la vida pública

Malúha reconocido que cada vez que salía de casa se transformaba en "Malú personaje". Ha sido en el podcast "Poco se habla" que conducen Ana Brito y Xuso Jones, donde la cantante ha revelado que durante años se ocultó detrás de un personaje con el que se enfrentaba a la vida pública.

La intérprete de "Aprendiz de brujo" ha reconocido que todo cambió con la llegada de la pandemia, etapa en la que además se estrenó en la maternidad con la llegada al mundo de su hija Lucía, fruto de su relación con el expolítico Albert Rivera. El aislamiento que marcó el Covid-19 hizo que Malú se olvidara de ese "personaje", ya que en la intimidad de su hogar pudo ser ella misma durante 24 horas al día todos esos meses.

Malú con un look pijamero en la primera noche de audiciones a ciegas de La Voz. @grupoboomerang

Sin embargo, llegó el momento de "volver a la vida". "Cuando vamos a salir me sale una nueva emoción: el miedo a salir fuera sin saber dónde estaba Malú. ¿Cómo voy a hacer algo sin esta? Sin ella no sé funcionar. Me he pasado toda mi vida escondida detrás de esa figura que había creado. Salía cuando salía de mi casa", ha revelado en el podcast.

La pandemia la había cambiado. Con la vuelta a la normalidad, Malú dejó atrás el "personaje" y se enfrentó a la vida sin filtros, un auténtico reto para la artista que según ella misma ha admitido le permitió descubrir a una Malú real con la que se sentía muy cómoda. "Me hice la primera entrevista y me gustó mucho más. Me sentía libre. Era yo", ha concluido la compositora.