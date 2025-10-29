RTVE presenta el nuevo ‘Aquí la Tierra’: tecnología, realidad aumentada y especial por la DANA

El programa ‘Aquí la Tierra’ inicia una nueva etapa en La 1 con una imagen completamente renovada, un plató más grande y la incorporación de tecnología de última generación. RTVE ha presentado este cambio como una “evolución natural” de uno de sus formatos más consolidados, que sigue bajo la conducción de Jacob Petrus.

El estreno de esta nueva etapa se producirá este miércoles, 29 de octubre, con una edición especial dedicada al aniversario de la DANA, en la que se rendirá homenaje a las víctimas y se recordará el impacto de aquella catástrofe meteorológica. En este programa, Quico Taronjí e Isabel Moreno se desplazarán a Paiporta (Valencia) y Letur (Albacete) para mostrar cómo se encuentran hoy las zonas más afectadas y analizar si un fenómeno similar podría repetirse.

El nuevo plató de ‘Aquí la Tierra’ incorpora cuatro pantallas de gran formato, de 1,5 metros de largo y 3,5 de alto, lo que permitirá incluir recursos de realidad aumentada y gráficos en 3D para explicar de forma más visual y pedagógica los contenidos. RTVE lo define como un espacio “espectacular”, más amplio que el anterior y dotado de los últimos avances técnicos.

Además de su renovación visual, el programa refuerza su apuesta por la actualidad en directo, con presencia en distintos puntos del país cuando se produzcan fenómenos meteorológicos relevantes. El objetivo, según la corporación, es que los micrófonos de RTVE estén “allí donde el clima y las personas lo requieran”.

Once años después de su estreno, ‘Aquí la Tierra’ sigue siendo una de las apuestas más sólidas de las tardes de La 1. Producido por RTVE en colaboración con Catorce Comunicación, el espacio mantiene una audiencia fiel: en septiembre, logró una media del 11,2 % de cuota de pantalla y 943.000 espectadores, consolidando su posición como segunda opción en su franja y sumando más de dos puntos respecto al mes anterior.