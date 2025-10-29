Los médicos más divertidos ya tienen fecha de estreno: El reboot de 'Scrubs' se hará realidad en 2026

La larga espera de los fans de 'Scrubs'está llegando a su fin. Después de generar una oleada de entusiasmo al compartir la primera imagen de su reparto original reunido, una instantánea que inmortalizó la primera lectura de guion del reboot, la mítica comedia médica de los 2000 ambientada en el hospital docente Sacred Heart (Sagrado Corazón) ya tiene una fecha de estreno oficial.

Será el miércoles 25 de febrero de 2026 y la cadena ABC será la encargada de acoger los nuevos episodios, que contarán cómo ha cambiado la vida de sus principales protagonistas en los últimos años. Así lo ha anunciado la cuenta oficial de la ficción en Instagram, añadiendo que también estará disponible en streaming a través de Hulu para el público estadounidense.

Aunque todavía no se ha informado sobre la distribución internacional de manera oficial, todas las miradas apuntan a Disney Plus+. Dado que la plataforma ya alberga las nueve temporadas de la serie original en España y otros territorios, se prevé que sea el destino más probable para los nuevos episodios tras su emisión en territorio americano.

Por ahora, el regreso cuenta confirmado con el núcleo duro del reparto, que no es otro que el formado por Zach Braff (JD), Donald Faison (Turk), John C. McGinley (Dr. Perry Cox), Sarah Chalke (Elliot) y Judy Reyes (Carla).

Además, el elenco de secundarios favoritos también se hará notar, con la vuelta de Robert Maschio y Phill Lewis, quienes volverán a encarnar a los icónicos Todd y Hooch, respectivamente. El universo de 'Scrubs' también se expande con un grupo de nuevos rostros que se incorporan por primera vez al proyecto.

Entre ellos destacan Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, y los jóvenes talentos Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi y Amanda Morrow. Su inclusión sugiere que el hospital contará con una nueva promoción de residentes o pasantes que traerán nuevas dinámicas a la trama