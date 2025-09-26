RTVE promociona 'Al cielo con ella" con Marta Flich y María Eizaguirre anunciando el regreso de Henar Álvarez

Que RTVE decidiera renovar por una segunda temporada 'Al cielo con ella', el programa de entrevistas con Henar Álvarez al frente, era de esperar. Tras la buena acogida que tuvieron sus primeras entregas en RTVE Play, el espacio saltó al prime time de La 2 y, en los últimos días, el ente público ha comenzado a promocionar los nuevos episodios a través de un vídeo de medio minuto.

En él, rostros consolidados de la cadena y otras nuevas incorporaciones se encuentran en el comedor de RTVE esperando a que la presentadora les deje calentar su comida. Entre ellos se encuentran Marta Flitch, nueva presentadora de 'Directo al grano', María Eizaguirre, la directora de Comunicación de la Corporación, Lourdes Maldonado, presentadora del Telediario de Fin de Semana, Aitor Albizua, conductor de 'Cifras y letras' e Isabel Gemio, concursante de 'Bake Off: Famosos al horno'.

Aunque aún no se ha definido la fecha de estreno, RTVE ha comunicado en una nota de prensa, que el espacio volverá muy pronto con mucha comedia y nuevos invitados. Además, la maestra de ceremonias estará acompañada por Ana Morgade, Clara Ingold y Victoria Martín, además de Los Manny Calavera, el trío musical que convierte cualquier canción en versión inolvidable.

'Al cielo con ella' continuará apostando por ser un espacio de entrevistas gamberras, donde Henar Álvarez exprimirá al máximo a cada invitado. Tampoco faltará uno de los sellos más icónicos del programa: el chupito directo al congelador.

En esta nueva temporada, la actriz y cómica madrileña volverá a poner el foco en los grandes casos pendientes de las mujeres: poder caminar solas de noche, cobrar lo mismo que un hombre o librarse de la eterna pregunta sobre la maternidad.

La primera temporada de 'Al cielo con ella' contó con grandes nombres del espectáculo como Elvira Lindo, Paco León, Toni Acosta, Abril Zamora, Silvia Intxaurrondo, Carolina Yuste, Andreu Buenafuente, Chanel, Anabel Alonso, Joaquín Reyes o Carmina Barrios y logró convertirse en el mejor estreno original en la historia de RTVE Play.