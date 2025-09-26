Cristina Pardo da un golpe de realidad a Dani Mateo y le recuerda su "otro trabajo" con Pablo Motos: "No fardes tanto"

En los últimos años es habitual que algunos programas de televisión incorporen secciones en las que regalan un premio, a veces en metálico, a sus espectadores. El caso más popular es el de 'El Hormiguero', que cada semana pone en juego 6.000 euros y la persona de casa a la que llama al azar debe responder con la frase correcta, si la desconoce, pierde y el programa dobla la cantidad para seguir jugando la semana siguiente.

'Zapeando' no se ha querido quedar atrás y, después de jugar durante los meses de verano a 'Tu bañador me suena', donde los colaboradores del programa de laSexta debían adivinar a qué se dedicaba el bañista elegido para el juego, ha comenzado el nuevo curso proponiendo este concurso a su audiencia bajo el nombre 'Tus pintas me suenan'. La cantidad más alta que se puso en juego fue de 500 euros, pero ha ido incrementándose en las últimas semanas porque nadie ha conseguido superar el juego.

En el programa de este viernes, Ana, la participante escogida al azar, podía llevarse 1.400 euros si lograba responder bien a las tres preguntas. Sin embargo, la concursante solo ha acertado las dos primeras, ganando tan solo 200 euros.

Tras ello, Dani Mateo ha hipotetizado cuál iba a ser la próxima cantidad de dinero que se pondría en juego, destapando la peculiar forma que tiene el formato de sumar el dinero: "Vamos a tener 1.700€ porque son los 500€ de hoy menos los doscientos que se ha llevado Ana".

El comentario no ha pasado desapercibido y una sorprendida María Gómez ha preguntado al presentador si de verdad restaban el dinero. "Restamos lo que damos. Somos un programa que todo lo que tiene de gracioso lo tiene de humilde", ha confirmado el conductor.

Este debate ha quedado en el aire y, al final del programa, se ha trasladado al plató de 'Más Vale Tarde'. El conductor les ha preguntado a Iñaki López y a Cristina Pardo qué harían en su espacio con el premio: "Si dais un premio y son 500 euros, pongamos, y el que concursa gana 200. Al día siguiente, ¿dais 500 o 300 porque ya habéis dado 200?

En un principio, Iñaki López le ha dado la razón al presentador de 'Zapeando', asegurando que "pensando en el CEO de esta casa", no daría más dinero, pero tras seguir la conversación ha cambiado de idea y ha afirmado que en su programa "nunca partimos los premios".

Dani Mateo ha seguido con el pequeño sketch y, abanicándose con billetes falsos, les ha comentado que desde su formato no podían darles dinero. Inmediatamente, Cristina Pardo se ha sumado a la broma, mandándole un zasca al conductor que le precede en las tardes de laSexta.

"Tampoco fardes tanto que yo los jueves por la noche trabajo en un programa que reparte 6.000€", le ha replicado, recordándole su paso por 'El Hormiguero', donde cuentan con un mayor presupuesto.