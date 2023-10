Salvador Sobral compara a 'La Resistencia' con 'El Hormiguero': "Esto es una tontería"

El cantante lisboeta Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017 con el tema "Amar pelos dois" estuvo anoche por vez primera en el programa 'La Resistencia'. En el late de Movistar Plus+ tuvo ocasión para presentar su nuevo trabajo, "Timbre".

Sin duda, el momento más gracioso que dejó la entrevista entre el artista portugués y David Broncano fue cuando el primero narró su paso por 'El Hormiguero', al poco tiempo de vencer en el Festival de Eurovisión:

Sobral contó que el equipo de producción de 'El Hormiguero' le dio muchas órdenes, "no hagas esto, no hagas lo otro" porque "este es un programa muy importante en España, y entonces yo me puse muy nervioso como si esto fuera Jay Leno". "Nunca me habían hecho un briefing tan intenso", y "al final esto es una tontería".

A continuación, el artista luso pasó a sentarse en la cama de Ingrid García-Jonsson, que 'La Resistencia' había cambiado por su clásico sofá, y allí comentó que en Portugal no hay ningún programa parecido a 'La Resistencia' ni a 'El Hormiguero'.

"Es curioso, porque yo fui a 'El Hormiguero' justo después de Eurovisión, y digo 'Madre mía, qué tontería este programa'", confesaba acto seguido Salvador Sobral, quien se dijo a sí mismo que "nunca más iba a ir a una cosa de estas... y mira", comentó resignando aludiendo al programa de Broncano.