«Salvados» vuelve a mojarse

En la temporada que acaba de empezar los espectadores notan que les falta algo. La actualidad no descansa y los programas diarios, las series y hasta el entretenimiento ha arrancado con toda la carne en el asador. Pero el análisis pausado de lo que está pasando, la cobertura de aquellas noticias que nos sorprendieron en la Prensa o en la televisión y luego dejamos pasar, esas vuelven a encontrar su sitio desde este domingo en una nueva etapa de «Salvados» en laSexta, el programa conducido por Gonzo, producido por Atresmedia TV en colaboración con Producciones del Barrio, que en esta temporada promete emociones fuertes.

Mañana, a partir de las 21:25h, «Salvados» regresa y durante la presentación de sus temas, Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, reconoció que el formato, que en febrero cumple 17 años en antena, «es un emblema y un símbolo de laSexta, y simboliza los atributos de la cadena». Parte del éxito del programa es sin duda, como recuerda Ferreiro, «el foco en la agenda de los temas que parecen denuncias menores y a los que los medios no han hecho demasiado caso, pero que buscan una visión general, una denuncia social». Entre los temas que destacan de esta temporada, Ferreiro señaló el que será el primer episodio, el caso de Mari Carmen Fernández y «cómo se puede evitar y ver los protocolos establecidos para otras víctimas de acoso. Destacamos la vida de los ex escoltas en Euskadi; un tema que me gusta, como es la vida del grupo Supersubmarina después de aquel accidente que truncó su carrera musical; cómo es la vida, el día a día en Irún para los que ayudan a migrantes». También habrá un especial en dos partes sobre los contenidos de las redes sociales con el testimonio de extrabajadores como creadores de contenido, mostrando el antes y el después de estas rr.ss.

En el primer y sorprendente episodio, el programa reconstruye la historia de Mari Carmen Fernández, que trabajaba como camarera durante una expedición a bordo de un barco del CSIC y desapareció. Nunca se encontró su cuerpo, tan solo su diario personal. Un diario al que ha tenido acceso «Salvados» y que, junto a los mensajes de whatsapp que envió a la familia, documenta el infierno que Mari vivió durante demasiado tiempo. El espacio que conduce Gonzo busca respuestas en el diario de Mari y a la vez se adentra en la dura realidad que viven las mujeres que trabajan en alta mar. Su caso destapa el acoso que sufren con frecuencia las mujeres en este sector. La cuñada y el marido es la primera vez que hablan sobre el tema en unas piezas que son muy crudas. Amparo Burguillos, observadora científica de pesca, cuenta a Gonzo lo que le sucedió a ella en otra misión: compañeros que comentan en público «la bióloga está dormida, podéis ir a su camarote y echaros encima que no se va a enterar».

En otras entregas el programa abordará otros temas de gran interés. Gonzo viajará a Euskadi para conocer de cerca cómo vivían los escoltas personales en el País Vasco en los años más duros de ETA, cuando cualquiera podía ser su objetivo, y ahora la amenaza terrorista parece lejana, ¿qué fue de ellos? El programa de laSexta también abordará la cara más oscura de las redes sociales. Mostrará el infierno que se esconde detrás de nuestros teléfonos móviles y de nuestras pantallas, desconocido para muchos usuarios, y lo hará de la mano de trabajadores que han estado dentro y conocen bien el funcionamiento de estas plataformas. Y en uno de los programas más especiales de la temporada, mostrará la historia de una de las bandas más míticas de la escena musical española: Supersubmarina. Los miembros de la banda contarán cómo un grupo de amigos logró cumplir su sueño primero para verlo truncado después.

Gonzo regresa el domingo a laSexta tras cerrar al alza el curso pasado con un 6,2% de cuota de pantalla y 849.000 espectadores de media, registrando cada domingo más de 2,6 millones de espectadores únicos. En target comercial destaca con un 7,3%. Con un ojo puesto en la actualidad social y política y el foco fijado en historias humanas en las que nos podamos ver reflejados, vuelve para ofrecer cada domingo programas con su mirada propia.

Luchar por que las historias duren más

►Gonzo confesó en la rueda de prensa que todo el equipo «le dedicamos horas. Pensamos en qué tenemos que hacer que no hacen los demás». Reconoció que ese esfuerzo «obliga a mucho, sobre todo a respetar al espectador», y es que como mantra, Gonzo recuerda que en «Salvados» «pretendemos contar historias que nos permitan desentrañar las cuestiones que nos afectan a todos como miembros de una sociedad». «Queríamos empezar con este programa para darnos cuenta de que las noticias que vemos muchas veces en los medios las dejamos de tener en cuenta a los cinco minutos», matizó el presentador.