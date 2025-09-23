Sinclair bloquea la emisión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ pese a su vuelta al prime time de ABC

El grupo Sinclair Broadcast Group, considerado el mayor propietario de televisiones locales en Estados Unidos, ha confirmado que no emitirá ‘Jimmy Kimmel Live!’ en sus emisoras afiliadas a ABC, a pesar de que el programa de late night regresa a la parrilla nacional.

La compañía ha señalado que, a partir de esta semana, el espacio será sustituido por programación informativa, en línea con la estrategia que viene adoptando en los últimos días. “Estamos discutiendo con ABC mientras evaluamos el potencial regreso del programa”, indicó un portavoz del grupo en un comunicado.

La decisión llega después de la reciente polémica generada por los comentarios de Jimmy Kimmel sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, que provocaron la reacción de sectores políticos y de los grandes grupos de emisoras Nexstar y Sinclair. Aunque Disney y ABC han autorizado el regreso del programa tras suspender su emisión de forma temporal, Sinclair ha optado por mantener su veto.

La controversia ha abierto un debate en la industria televisiva estadounidense sobre los límites de la sátira política en horario de máxima audiencia. Numerosas figuras de Hollywood, entre ellas Meryl Streep, Tom Hanks y Martin Short, firmaron una carta abierta en apoyo al presentador y criticando la decisión de apartarlo de la pantalla.

Con su postura, Sinclair vuelve a marcar distancia respecto a la línea editorial de Disney y ABC, dejando fuera del alcance de millones de espectadores la vuelta de uno de los programas nocturnos más populares de la televisión estadounidense.