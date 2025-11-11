Lucía Caraballo tras el éxito de 'Animal': "Me paran por la calle para hacerme fotos con sus perros"

Antes del 3 de octubre pocos se aventuraban a decir que la serie 'Animal' de Netflix con Luis Zahera y Lucía Caraballo se convertiría en un éxito rotundo, prueba de ello fue su escasa promoción en los días previos, pero su llegada al Top 1 de la plataforma de streaming en nuestro país cambió la confianza depositada en la ficción, que ya ha sido renovada por una segunda temporada.

La notoriedad que ha adquirido la historia basada en un veterinario que acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo, pasando de cuidar animales en el campo a vender "cucaditas" y caprichos para perros mimados, ha traspasado la pantalla y los actores ya han experimentado en sus carnes que 'Animal' haya sido una de las producciones más vistas en octubre.

En una entrevista con la revista 'Telva', Lucía Caraballo ha admitido que después de haber dado a conocer por su papel de Bea Vargas en 'Estoy Vivo' nunca le habían pedido un cierto tipo de fotos por la calle, hasta ahora: "Me paran por la calle pero no me piden selfies, sino que me haga fotos con sus perros".

En la serie, la intérprete madrileña encarna a Uxía, la sobrina del veterinario Antón al que le ofrece trabajo en su tienda boutique para mascotas. Con su actuación, además de añadir un nuevo personaje a su currículum actoral, se ha convertido en uno de los rostros más queridos por el público español.

Por otro lado, la actriz también comentó lo "brutal" que había sido compartir rodaje con un actor experimentado como Luis Zahera: "Hemos acabado siendo muy amigos aunque Luis lleva una vida casi monacal, se levanta a las 4 de la mañana, sale a correr y a las 7 de la tarde ya está en la cama. Yo tengo otro ritmo y otra edad".