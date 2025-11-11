Los Javis se separan tras 13 años de relación

Era un secreto a voces, un rumor que venía sonando desde hacía tiempo y que la periodista Andrea Jiménez acaba de confirmar en “El País”. Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja de actores, guionistas, directores y cineastas en general, conocida artísticamente como Los Javis, ha puesto fin a su historia de amor tras quince años de relación.

Sin embargo, se mantendrán unidos en el terreno profesional y creativo, tanto en los proyectos que tenían cerrados antes de la ruptura como en los venideros. Trabajan bien como tándem creativo, su firma está consolidada y no encuentran razones para que su relación laboral corra la misma suerte que la personal.

Además, comparten círculo de amistades y seguirá siendo habitual verles juntos, erigiéndose como un ejemplo a la hora de gestionar una ruptura tras tantos años compartiendo sus vidas.

De momento, se desconocen las razones que les han llevado a separar sus caminos en el plano sentimental, pero como se ha comentado anteriormente, las habladurías que alertaban de que algo no iba bien en su relación empezaron a sonar con fuerza en los últimos meses.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el estreno de "Gypsy" Gtres

Una de las principales incógnitas gira ahora en torno al destino de la espectacular casa que comparten en Madrid. Se trata de una vivienda que adquirieron en 2024 y de la que compartieron casi todos los detalles en una revista de decoración.

Se trata de una vivienda de tres plantas, jardín central con piscina y barbacoa, y un sótano que parece sacado de un musical. Según los arquitectos que la han diseñado, se construyó con un sistema industrial de piezas de hormigón prefabricadas que le dan ese aspecto moderno que la caracteriza.

Su planta baja acoge las zonas de día -salón, comedor, cocina, estudio y habitaciones de invitados- mientras que el piso superior queda para lo más íntimo: dormitorio principal, vestidor y terraza.

Lo que marca la diferencia es el sótano: discoteca privada, sala de proyección de cine, gimnasio… un “espacio creativo” que Los Javis definieron pensando tanto en las fiestas como en las sesiones de escritura que tanto les inspiran.

AD casa los javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi AD

Aunque se comprometieron en 2017, durante el estreno de “La llamada”, lo cierto es que nunca llegaron a casarse, así que el destino de la vivienda que hasta ahora ha sido su nidito de amor se presenta un tanto incierto.