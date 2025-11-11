El true crime de Carles Porta vuelve a Movistar Plus+ con 'Missing in Murcia'

El true crime está de moda más que nunca en Movistar Plus+ con el regreso de uno de los narradores estrella del género como es el periodista y guionista catalán Carles Porta, que el próximo jueves 13 de noviembre vuelve a la pequeña pantalla con 'Missing in Murcia', la primera de tres nuevas historias que reconstruye el brutal asesinato en 2013 de Ingrid Visser, jugadora de voleibol holandesa, y de su pareja, Lodewijk Severein.

En palabras de su creador, la producción traerá un "relato lleno de intriga donde el dinero, el deporte y los negocios oscuros se mezclan". Unos elementos que irán de la mano de "algunos de los amigos de la pareja, que participaron en la búsqueda, y de los principales investigadores de un doble crimen que, 12 años después, el tiempo no ha borrado".

Así, la sinopsis se centra en seguir el "rastro de los holandeses Ingrid Visser y Lodewijk Severein", que "se pierde el 13 de mayo del 2013 después de aterrizar en Murcia en un vuelo procedente de los Países Bajos". La jugadora es una de las estrellas de la selección holandesa de voleibol, tiene 38 años y está embarazada, mientras que su pareja ha cumplido 57 años y tiene "negocios con el exgerente del Club Voleibol Murcia 2002, donde jugó Visser".

En el primer episodio, la policía investiga la desaparición de los holandeses. Nadie sabe nada de ellos desde que llegaron a España, ella por un tratamiento de fertilidad y él por negocios. Por otro lado, el club de voleibol de Murcia tiene una deuda económica con ella y el presidente y el gerente del club aparecen en la lista de personas de interés en el caso.

La historia continuará desarrollándose en el segundo capítulo, donde las evidencias van acorralando a uno de los sospechosos, pero hay que demostrar si verdaderamente fue él quien cometió el crimen. La investigación traslada a la policía hasta un campo lleno de limoneros y se descubre la posibilidad de que haya más implicados en el crimen.

Tras 'Missing in Murcia', una semana después se estrenará 'Muerte en el hotel', centrado en la misteriosa muerte de un empresario estadounidense en Madrid, y el 27 de noviembre llegará a la plataforma 'Crimen por encargo' sobre el caso de una joven cubana atrapada en una relación obsesiva que acabó en doble asesinato.