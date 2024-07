“Supervivientes All Star” modifica su horario para competir con este tótem del verano

Después de su exitoso regreso la temporada pasada, el "Grand Prix del verano" volverá a ocupar las pantallas de la televisión pública en esta próxima temporada televisiva estival con una nueva edición, que arranca el 8 de julio, cargada de nuevas pruebas y 14 pueblos que buscarán, con mucha ilusión, coronarse como campeones en 2024 del espacio liderado por Ramón García. Sin embargo, el concurso veraniego del ente público tendrá un fuerte competidor en la noche de los lunes, "Supervivientes All Star", que ha decidido cambiar el día de emisión de "Tierra de Nadie", liderado por Jorge Javier Vázquez, según ha informado el periódico El Mundo.

No es la primera vez que Telecinco utiliza esta fórmula

Esta no sería la primera vez que el programa de Telecinco modifica su fecha de emisión para boicotear un estreno del ente público. Con la última edición de 2024, "Supervivientes" celebró una de sus galas un lunes, coincidiendo con el debut de "Bailas como puedas", que acabó siendo un fracaso económico para la cadena pública, un programa que no se consagró en la noche de los lunes y fue continuamente cambiando de día de emisión. Telecinco también evitaría competir con la primera semifinal de la Eurocopa 2024 emitiendo el lunes, un partido en el que puede estar presente España si gana el próximo viernes a la anfitriona, Alemania, y se enfrentaría al ganador del duelo Francia-Portugal. Mediaset otorga así una oportunidad importante para marcar territorio con su gran competidor veraniego y darle alas al único espacio exitoso de la cadena, que ha cerrado una temporada paupérrima a nivel de audiencia, con varios fracasos importantes como "Factor X".

En contraposición a "Supervivientes", el "Grand Prix del verano" vivirá su segunda temporada tras su ansiado regreso el verano pasado, logrando buenos resultados en su reestreno en RTVE. Esta competencia no es novedosa para el equipo del concurso del ente público, que ya admitió en su presentación "estar preparado para dar hostias", aunque su presentador, Ramón García, no está muy contento con este tipo de decisiones: "No me gusta que los grandes formatos compitan entre sí porque, al final, el que sale perdiendo es el espectador. Le acabas forzando a ver en grabado un formato u otro... Creo que en verano hay días de sobra para que no coincidan dos grandes formatos y que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y RTVE se lleve lo suyo con El Grand Prix. Si hay muchos formatos, pues ya tienes que enfrentarte a alguien, eso está claro. Pero cuando hay pocos estrenos, como ahora en verano, que se repartan", espetó Ramón García en una de las entrevistas de presentación de "El Grand Prix del verano", que llega a nuestras pantallas el próximo lunes 8 de julio.